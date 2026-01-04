مرحله آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شاکری زاده اظهارکرد: این طرح در دو محله شهر قشم و درگهان، و هشت روستای پی پشت، کوشه، بنگالی، جی جیان، صیدم، کاروان، گربه دان و بند جهود شهرستان قشم در حال اجرا است.
شاکری زاده افزود: در این مرحله ۱۱ مأمور سرشماری با مراجعه حضوری به منازل شهروندان، اطلاعات آماری خانوارها را ثبت میکنند.
وی گفت: مرحله آزمایشی سرشماری تا سوم بهمن ادامه دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان افزود: این طرح بصورت آزمایشی در ۷۰ نقطه کشور به صورت همزمان در حال برگزاری است.
شاکری زاده افزود: مرحله نهایی و اصلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، نیمه دوم سال آینده برگزار میشود.
وی گفت: سرشماری سال آینده بر اساس استفاده از اطلاعات سامانههای ثبتی اجرا میشود و هدف از اجرای آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن، ارزیابی جامعه ثبتهای اداری و آماری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان بیان کرد: شناسایی چالشها، بهینهسازی و ایجاد آمادگی بیشتر برای اجرای سرشماری اصلی در سال آینده از دیگر اهداف این طرح است.
شاکری زاده بر لزوم همکاری مردم، سازمانها و ارگانهای دولتی در اجرای طرح سرشماری تأکید کرد.
