معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا رهایی طی حکمی دکتر احمدرضا رحیمی کلاریجانی را به سمت معاون فرهنگی این دانشگاه منصوب کرد.

دکتر رحیمی کلاریجانی دارای دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران است وی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و سمت هایی چون معاون دانشجویی و فرهنگی و معاون مالی و اداری دانشگاه تفرش را عهده دار بوده است.

در حکم رئیس دانشگاه امیرکبیر آمده است: بر اساس دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تشکیل معاونت فرهنگی، جنابعالی به عنوان معاون فرهنگی دانشگاه منصوب می شوید امید است نسبت به برنامه ریزی و هماهنگی برای توسعه و تعمیق فعالیت های فرهنگی در بخشهای مختلف، امور مشاوره ای و فعالیت های علمی دانشجویان اقدام کنید.