سقوط پاراگلایدر در ارتفاعات بهمرد؛ یک نفر مصدوم شد

علیرضا اردشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر سقوط یک دستگاه پاراگلایدر در ارتفاعات کوه بهمرد برازجان، بلافاصله یک تیم عملیاتی از شعبه با پشتیبانی تیم امداد و نجات پایگاه زیارت ، به محل حادثه اعزام شدند.

وی اضافه کرد: این حادثه یک مصدوم به همراه داشت که نجاتگران پس از کوه‌پیمایی و دسترسی به مصدوم، اقدامات اولیه درمانی صورت گرفت و جهت سیر مراحل درمانی پس از سه ساعت عملیات نجات به‌همراه کوهنوردان، فرد حادثه دیده توسط هلال‌احمر به بیمارستان شهید گنجی برازجان انتقال داده شد.