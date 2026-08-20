  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۷

سقوط پاراگلایدر در ارتفاعات بهمرد؛ یک نفر مصدوم شد

سقوط پاراگلایدر در ارتفاعات بهمرد؛ یک نفر مصدوم شد

دشتستان- سرپرست هلال‌احمر دشتستان گفت: سقوط پاراگلایدر در ارتفاعات بهمرد برازجان یک مصدوم برجا گذاشت.

علیرضا اردشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر سقوط یک دستگاه پاراگلایدر در ارتفاعات کوه بهمرد برازجان، بلافاصله یک تیم عملیاتی از شعبه با پشتیبانی تیم امداد و نجات پایگاه زیارت ، به محل حادثه اعزام شدند.

وی اضافه کرد: این حادثه یک مصدوم به همراه داشت که نجاتگران پس از کوه‌پیمایی و دسترسی به مصدوم، اقدامات اولیه درمانی صورت گرفت و جهت سیر مراحل درمانی پس از سه ساعت عملیات نجات به‌همراه کوهنوردان، فرد حادثه دیده توسط هلال‌احمر به بیمارستان شهید گنجی برازجان انتقال داده شد.

کد مطلب 6921985

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها