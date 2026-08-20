به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد عبادیزاده، اظهار کرد: فرهنگ اهلبیت(ع) و بهویژه مکتب عاشورا از بزرگترین سرمایههای هویتی امت اسلامی است و امروز باید از همه ظرفیتها برای انتقال این فرهنگ به نسلهای آینده و معرفی آن به ملتهای جهان بهره گرفت.
وی با اشاره به جایگاه مواکب حسینی در گسترش فرهنگ اربعین افزود: مواکب صرفاً محل ارائه خدمات به زائران نیستند، بلکه هر موکب میتواند یک پایگاه فرهنگی، معرفتی و اجتماعی برای ترویج مکتب امام حسین(ع) باشد و به همین دلیل تقویت و توسعه فعالیتهای مواکب باید با نگاه فرهنگی و تمدنی دنبال شود.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت مردمیسازی فعالیت مواکب حسینی تصریح کرد: رمز ماندگاری حرکت اربعین، حضور مردم است. هر اندازه اداره، پشتیبانی و فعالیتهای فرهنگی مواکب بر ظرفیتهای مردمی، خیران، جوانان و مجموعههای خودجوش تکیه داشته باشد، این حرکت عمیقتر، فراگیرتر و اثرگذارتر خواهد شد.
آیتالله عبادیزاده با بیان اینکه بیش از ۲۰ میلیون انسان از ملتها، زبانها و قومیتهای مختلف در ایام اربعین گرد هم میآیند، گفت: این اجتماع عظیم در حقیقت یک کنگره جهانی به نام امام حسین(ع) است؛ کنگرهای که بدون بسیاری از سازوکارهای مرسوم مادی و تنها با محور محبت سیدالشهدا(ع)، میلیونها انسان را در یک مسیر و حول یک آرمان مشترک گرد هم میآورد.
وی خطاب به جوانان اظهار کرد: جوانان عزیز ما باید همه ظرفیتهای خود، از رسانه و فضای مجازی گرفته تا هنر، ادبیات، فعالیتهای اجتماعی و ارتباطات بینالمللی را برای شناساندن حسینبنعلی(ع) به دنیا به کار گیرند. امروز جهان تشنه پیام عدالت، آزادگی و کرامت انسانی است و مکتب امام حسین(ع) میتواند پاسخ بسیاری از نیازهای معنوی و فکری بشر معاصر باشد.
امام جمعه بندرعباس ادامه داد: یکی از رسالتهای مهم نسل امروز این است که جامعه بشری را با حقیقت امام حسین(ع) آشنا کند؛ زیرا هر اندازه معرفت مردم جهان نسبت به سیدالشهدا(ع) افزایش پیدا کند، زمینه شناخت و پذیرش امام عصر(عج) نیز بیشتر فراهم خواهد شد. جامعهای که آزادگی، عدالتخواهی و ولایتمداری مکتب حسینی را بشناسد، در هنگامه ظهور نیز آمادگی بیشتری برای شناخت و تبعیت از امام زمان(عج) خواهد داشت.
آیتالله عبادیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن اربعین امام شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای، اظهار کرد: راه و مکتب امام شهید، مکتب مقاومت، عزت، استقلال و ایستادگی در برابر زیادهخواهی دشمنان بود و ملت ایران نیز باید همین مسیر را با قدرت ادامه دهد.
وی با تأکید بر اینکه عقبنشینی در برابر تهدید، امنیت کشور را تضمین نمیکند، افزود: اگر میخواهیم سایه جنگ و ناامنی را از سر ملت ایران دور کنیم، راه آن ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن است. دشمن هنگامی از تعرض و تجاوز ناامید میشود که بداند ملت ایران در برابر فشار و تهدید عقبنشینی نمیکند و هزینه هرگونه تعرض برای او سنگین خواهد بود.
آیتالله عبادیزاده با اشاره به مطالبه گسترده مردم برای مجازات عاملان و آمران اقدامات تروریستی علیه ملت ایران گفت: فریاد انتقامخواهی مردم ایران، آرامش را از دشمن گرفته است و خود به یکی از مؤلفههای بازدارندگی تبدیل شده است. دشمن باید بداند خون فرزندان این ملت بیپاسخ نخواهد ماند و جمهوری اسلامی در دفاع از امنیت، استقلال و جان مردم خود مصمم است.
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