حسینی بوشهری: شهادت رهبر شهید رستاخیزی در امت اسلامی به پا کرد

آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری شامگاه چهارشنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت چهلمین شب تدفین رهبر شهید که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازتاب گسترده شهادت رهبر شهید اظهار کرد: این حادثه با وجود تلخی و سنگینی آن برای امت اسلامی، آثار و پیامدهای گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور به همراه داشت.

وی افزود: شهادت رهبر شهید تنها یک فقدان بزرگ برای ملت ایران و امت اسلامی نبود بلکه این حادثه موجب شکل‌گیری موجی گسترده از توجه و واکنش در سطح جهان شد و ابعاد دیگری از عظمت ملت ایران را برای افکار عمومی دنیا آشکار کرد.

حسینی بوشهری با بیان اینکه ملت ایران پیش از این نیز برای جهانیان شناخته شده بود، ادامه داد: کیفیت شهادت رهبر شهید و شرایطی که این حادثه در آن رخ داد، توجه جهانیان را بیش از گذشته به ایران معطوف کرد و بسیاری را در بهت و اندوه فرو برد.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: شهادت رهبر شهید در شرایطی رقم خورد که ایشان به همراه خانواده خود در منزل به شهادت رسید و همین ویژگی، ابعاد این حادثه را برای مردم جهان متفاوت و تکان‌دهنده کرد.

شهادت قائد امت، ایران را در برابر جهان برجسته کرد

وی تصریح کرد: این حادثه به شکلی رقم خورد که دوست و دشمن را تحت تأثیر قرار داد و واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت و از این منظر می‌توان گفت شهادت رهبر شهید به صحنه‌ای برای نمایش استقامت و بزرگی ملت ایران تبدیل شد.

حسینی بوشهری اظهار کرد: شاید پیش از این نیز بسیاری از ملت‌ها و مردم جهان ایران را می‌شناختند اما شهادت رهبر شهید با ویژگی‌های خاص خود، بار دیگر توجه جهانیان را به این کشور و جایگاه آن در تحولات منطقه و جهان جلب کرد.

وی افزود: آنچه در این واقعه بیش از هر چیز قابل توجه است، تأثیری است که شهادت رهبر شهید بر افکار عمومی گذاشت و موجب شد دوست و دشمن نسبت به ابعاد این حادثه در حالت بهت و ناباوری قرار گیرند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: این واکنش گسترده نشان می‌دهد که شهادت رهبر شهید تنها یک حادثه داخلی نبود و دامنه آثار آن فراتر از مرزهای ایران و در سطح جهان اسلام و حتی میان ملت‌های مختلف قابل مشاهده بود.

وی با اشاره به سابقه ۳۷ ساله رهبری رهبر شهید گفت: ابعاد فداکاری‌ها و مجاهدت‌های ایشان در طول سال‌های مسئولیت و رهبری، موضوعی نیست که آثار آن تنها به مقطع کنونی محدود شود و بدون تردید در سال‌های آینده نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

حسینی بوشهری خاطرنشان کرد: ملت ایران می‌تواند این مسیر و فداکاری‌های رهبر شهید را به عنوان الگویی برای خود مورد توجه قرار دهد و نسل‌های آینده نیز از این تجربه و میراث بهره بگیرند.

وی اضافه کرد: شخصیت و عملکرد رهبر شهید در طول ۳۷ سال رهبری، مجموعه‌ای از تجربه‌ها و فداکاری‌ها را به جای گذاشته است که شناخت ابعاد آن به زمان نیاز دارد و آثار آن در آینده نیز بیشتر آشکار خواهد شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: عظمت این شهادت و فداکاری‌های رهبر شهید تنها برای ملت ایران قابل الگوبرداری نیست بلکه می‌تواند برای دنیای اسلام و حتی جامعه بشری نیز دارای پیام و الگو باشد.

حسینی بوشهری در پایان گفت: اگرچه فقدان رهبر شهید ضایعه‌ای بزرگ برای امت اسلامی به شمار می‌رود اما آثار این شهادت نشان داد که یک فداکاری بزرگ می‌تواند موجی گسترده ایجاد کند و عظمت یک ملت را بیش از پیش در برابر جهانیان آشکار سازد.