به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی سراسری سال ۱۴۰۵ بالاخره پس از گذر از شرایط خاص کشور در سه نیم روز صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد و عصر پنجشنبه ۲۹ مرداد و صبح جمعه ۳۰ مرداد برگزار می شود.

پیش از این قرار بود آزمون ورودی سراسری سال ۱۴۰۵ در روزهای پنجشنبه ۱۱ تیر و جمعه ۱۲ تیر سال ۱۴۰۵ برگزار شود و ثبت نام در این آزمون در روزهای ۱۸ تا ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ انجام گیرد که پس از ایجاد شرایط خاص در کشور ثبت نام به تعویق افتاد و ثبت نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در روزهای ۲۷ اردیبهشت تا ۸ خرداد انجام شد.

آزمون گروه‌ آزمایشی علوم تجربی در صبح روز پنجشنبه ۲۹ مرداد و آزمون گروه های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در عصر روز پنجشنبه ۲۹ مرداد و آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح روز جمعه ۳۰ مرداد برگزار می‌شود.

یک بار برگزاری از آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و بعد از آن

تفاوت مهم آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با آزمون های گذشته در این است که مصوب شد از آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و بعد از آن، آزمون اختصاصی (کنکور) یکبار در سال برگزار شود و نمره آن فقط برای پذیرش در همان سال اعتبار خواهد داشت و نتیجه آزمون اختصاصی (کنکور) سال ۱۴۰۴ برای سال ۱۴۰۵ معتبر نیست.

تغییر مهم تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵؛ تاثیر مثبت پایه یازدهم و تاثیر قطعی پایه دوازدهم

تفاوت مهم دیگری که برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ رخ داده است مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاثیر قطعی سوابق تحصیلی است. ابتدا مقرر شد که سابقه تحصیلی پایه یازدهم (برای هر دو نظام آموزشی ۳-۳-۶ و سالی واحدی) با تأثیر قطعی و سابقه تحصیلی پایه دوازدهم برای نظام آموزشی ۳-۳-۶ و سابقه تحصیلی دیپلم و پیش‌دانشگاهی برای نظام آموزشی سالی واحدی با تأثیر قطعی در نمره‌کل سابقه تحصیلی لحاظ شود.

پس از بروز جنگ تحمیلی سوم و شرایط خاصی که بر کشور حاکم شد، آموزش به صورت مجازی دنبال شد، دانش آموزان و داوطلبان کنکور به موضوع قطعی بودن سوابق تحصیلی برای پایه یازدهم اعتراض کردند و خواستار تاثیر مثبت سابقه تحصیلی برای پایه یازدهم شدند. پس از آن در ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تأثیر مثبت سوابق تحصیلی پایه یازدهم در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ خبر داد و یادآور شد: بنا به درخواست وزیر آموزش و پرورش، نحوه تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و تعداد دروس امتحان نهایی این پایه در آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ بررسی و تعیین شد.

براین اساس با در نظر گرفتن شرایط دانش آموزان در سال تحصیلی جاری و برگزاری کلاس های درس به صورت مجازی در نیمی از سال تحصیلی و به منظور رفع دغدغه و نگرانی و کاهش فشارهای روحی و روانی قاطبه داوطلبان متأثر از شرایط تحمیل شده به کشور؛ با مثبت شدن تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و کاهش تعداد دروس امتحان نهایی این پایه به ۶ درس در آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ موافقت شد و سوابق تحصیلی ۶ درس پایه یازدهم با تأثیر مثبت و سوابق تحصیلی همه دروس پایه دوازدهم با تأثیر ۶۰ درصد مبنای سنجش و پذیرش دانشجو خواهد بود.

برگزاری همزمان آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم

پیش از این قرار بود آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت شهید رجایی ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار شود که براساس پیشنهاد سازمان سنجش آموزش کشور به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم همزمان با آزمون سراسری ۱۴۰۵ برگزار شود. از همین رو آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت شهید رجایی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار می شود.

رقابت بیش از یک میلیون نفر در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵

یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ شرکت کرده اند که ۶۵ درصد زن و ۳۵ درصد مرد هستند. آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در ۴۱۵ شهر، ۵۸۶ حوزه اصلی و ۱۷۱۴ حوزه فرعی آزمون برگزار می شود.

در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ متقاضی وجود دارد که از این تعداد ۴۰ درصد زنان و ۶۰ درصد مردان هستند. در گروه علوم آزمایشی علوم تجربی ۴۵۱ هزار و ۵۲۲ نفر شرکت کننده وجود دارد که ۶۹ درصد زنان ۳۱ درصد مردان، گروه آزمایشی علوم انسانی ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ نفر شرکت کننده دارد که ۶۸ درصد زنان و ۳۲ درصد مرد، گروه آزمایشی هنر ۶۴ هزار و ۹۹۹ نفر شرکت کننده دارد که ۷۸ درصد زنان و ۲۱ درصد مردان، در گروه آزمایشی زبان های خارجی ۹۰ هزار و ۱۷۳ نفر شرکت کننده دارد که ۶۹ درصد زنان و ۲۱ درصد مردان هستند.

در مجموع ۶۵ درصد شرکت کنندگان در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ را زنان و ۳۵ درصد را مردان تشکیل می دهند.

گروه علوم تجربی آغازگر ماراتن آزمون سراسری سال ۱۴۰۵

گروه علوم تجربی با بیشترین تعداد متقاضی به میزان ۴۵۱ هزار و ۵۲۲ نفر شرکت کننده آغازگر ماراتن آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ است. آزمون اختصاصی گروه علوم تجربی دارای دفترچه اختصاصی همراه با پاسخنامه است که داوطلبان باید به ۱۵۵ سوال در مدت ۱۸۰ دقیقه پاسخ دهند.

دفترچه های گروه علوم تجربی شامل دفترچه ۱ زیست شناسی (۴۵ سوال - ۴۵ دقیقه)، دفترچه ۲ فیزیک و شیمی (۶۵ سوال - ۷۵ دقیقه)، دفترچه ۳ ریاضی و زمین شناسی (۴۵ سوال - ۶۰ دقیقه) و دفترچه ۴ ویژه دیپلمه های بهیاری (۳۰ سوال - ۲۰ دقیقه) است.

همچنین دفترچه ۴ ویژه متقاضیان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (۴۰ سوال - ۶۰ دقیقه) است که داوطلبان آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت شهید رجایی به آن پاسخ می دهند.