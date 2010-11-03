خوزستان دارای مفاخر دینی درخشانی است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، اولین جلسه هیئت علمی همایش شیخ جعفر شوشتری شامگاه گذشته با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئول انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خوزستان و جمعی از مسئولین در اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی خوزستان برگزار شد.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام سید لطف الله سپهر با اشاره به اهمیت مشاهیر خوزستان گفت: استان خوزستان یک استان رجال خیز بوده و دارای مفاخر بسیار زیادی از قبیل علامه وحید بهبهانی، شیخ اعظم شیخ مرتضی انصاری و سید نعمت الله جزایری است که وظیفه همه ما است که در بزرگداشت این مفاخر تلاش کنیم.



وی افزود: یکی از این مفاخر عظیم الشان علامه شیخ جعفر شوشتری است که قصد داریم همایش بزرگداشت وی را در بعد ملی و کشوری در سال جاری برگزار کنیم.



شیخ جعفر شوشتری فقیه نامداری بود که در سال 1230 قمری در شوشتر متولد شد. در اوایل عمر برای تحصیل علم به همراه پدرش به نجف رفت و این در زمانی بود که شیخ انصاری در راس حوزه علمیه نجف بود.



وی در سال 1255 به شوشتر بازگشت. رساله علمیه منهج الرشاد را نوشت و حسینیه ای در شوشتر بنا کرد، مجددا در سال 1291 قمری با اهل و عیالش به عتبات عالیات بازگشت و در سال 1302 یک سفر تاریخی به ایران داشت که از مسیر نجف، کربلا، بغداد به قصد زیارت امام رضا (ع) حرکت کرد و در حالی که 13 روز از ماه رمضان باقی مانده بود به شهر ری در جوار مرقد حضرت عبدالعظیم وارد شد، پس از ورود به آنجا عده ای از علمای بزرگ تهران و سایر طبقات مردم به دیدار شیخ جعفر شوشتری رفتند و درخواست کردند که به تهران بیایند، وی هم قبول کرد و در تهران در مسجد مروی به اقامه نماز جماعت و وعظ و ارشاد پرداخت.



پس از مدتی شیخ، تهران را به قصد نجف ترک کرد که در اواخر ماه صفر به "کرند" در غرب ایران رسید. در آن روز به دلیل بیماری شدید نماز صبح وی قضا شد اما قضای آن را نزدیک صبح به جا آورد و در حالی که زبانش به ذکر خدا گویا بود به لقای معبود شتافت.