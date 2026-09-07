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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۲

تداوم اجتماع حماسی مرزداران بیله سوار

تداوم اجتماع حماسی مرزداران بیله سوار

اردبیل- مرزداران غیور بیله سوار امشب نیز مثل شب های گذشته، حمایت خود را از آرمان های انقلاب اسلامی اعلام کردند.

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کد مطلب 6940605

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