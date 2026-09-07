https://mehrnews.com/x3cZK2 ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۲ کد مطلب 6940605 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۲ تداوم اجتماع حماسی مرزداران بیله سوار اردبیل- مرزداران غیور بیله سوار امشب نیز مثل شب های گذشته، حمایت خود را از آرمان های انقلاب اسلامی اعلام کردند. دریافت 8 MB کد مطلب 6940605 کپی شد مطالب مرتبط حماسه آفرینی مرزداران بیله سوار ادامه دارد اجتماع شبانه مردم بیله سوار ایران قلب ژئوپلیتیک جهان؛ تنگه هرمز کلید نظم نوین است دشمن درصدد احیای فرهنگ ارتجاع در کشور است افتتاح پایگاههای تربیتی محلهمحور باراهاندازی خانه صالحین بیله سوار مهار آتشسوزی ۱۸ هکتار از مراتع بخش مرکزی بیلهسوار اجتماع پرشور شبانه مردم بیله سوار در خیابان برچسبها اردبیل شهرستان بیله سوار رهبر معظم انقلاب اسلامی
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