مهاجرت و خشکی قناتها گریبانگیر سرسبزترین شهرستان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، دومین سفر یک روزه اصحاب رسانه استان یزد پس از شهرستان خاتم روز سه شنبه به شهرستان تفت و انجام شد.

در این سفر خبرنگاران ابتدا در نشست مطبوعاتی فرماندار جوان این شهرستان حضور یافتند و در نشستی دو ساعته با حضور برخی مدیران ادارات این شهرستان در جریان طرحهای اجرا شده توسط دولت، مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به استان یزد، مشکلات خشکسالی، آبرسانی به روستاها و ... قرار گرفتند.

فرماندار تفت در این نشست با اشاره به اینکه خشکسالی در این شهرستان تبعات و مشکلات بسیاری داشته است، افزود: از جمله این تبعات مهاجرت منفی در شهرستان تفت است به نحوی که هر 10 سال، 10 هزار نفر از شهرستان تفت به مرکز استان یا سایر استانهای کشور مهاجرت کرده اند.

سید احمد عبودتیان خاطرنشان کرد: خشکسالی مانع از آن شده که کشاورزی همچون همیشه در این شهرستان رونق داشته باشد از سویی نبود شغل و امکانات و ... روند نزولی این مهاجرتها را تشدید کرده است.

نشست مطبوعاتی فرماندار تفت با اصحاب رسانه استان یزد

وی بیان داشت: برای جلوگیری از این پدیده، تلاش شده تا در ساختار چهره روستاها تغییر ایجاد شود و خدمات اولیه و ایجاد اشتغال برای مردم در اولویت قرار گیرد.

عبودتیان تاکید کرد: پیش نیازهای ایجاد ثبات در جمعیت شهرستان تفت همانند زنجیری به یکدیگر متصل هستند و هر یک از حلقه های این زنجیر اگر گسسته شود، روند مهاجرت منفی در این شهرستان تداوم خواهد یافت.

وی با اشاره به مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به استان یزد و مصوبات این سفر برای شهرستان یزد اظهار داشت: مجموع اعتبار مصوبات این سفر برای تفت 12 میلیارد تومان بوده است که امسال علاوه بر این رقم، سه میلیارد و 300 میلیون تومان دیگر برای اجرای طرحهای این سفر به شهرستان یزد اختصاص یافت.

عبودتیان یادآور شد: از جمله این مصوبات احداث مجتمع آبرسانی گاریزات بوده که برای احداث آن 2.5 میلیارد تومان هزینه شده و با بهره ‌برداری از آن، به‌رغم خشکسالی امسال، هیچ مشکلی در تامین آب اهالی بخش گاریزات تفت ایجاد نشد.

بازدید از مدرسه بازسازی شده فاطمیه در تفت

وی احداث راه دره ‌شیر - تفت با اعتبار 500 میلیون تومان، احداث مجتمع فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، احداث خوابگاه دخترانه دانشگاه علوم بهزیستی، آبرسانی به روستای شواز با 625 میلیون تومان اعتبار، آبرسانی به شهر تفت، تامین چهار دستگاه آمبولانس و ... را از مهمترین مصوبات سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان یزد برای شهرستان تفت اعلام کرد.

فرماندار تفت وضعیت پیشرفت این طرحها را بیش از 95 درصد اعلام کرد.

وی همچنین با اشاره به مصوبات سفرهای ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان یزد نیز اظهار داشت: حدود 94 درصد از طرحهای سفر اول اجرایی شده است.

عبودتیان خاطرنشان کرد: طرح گازرسانی به تفت از جمله طرحهایی است که به طور کامل اجرا نشده اما امسال هفت میلیارد تومان برای این امر اختصاص یافته و پیش‌بینی می ‌شود با تخصیص به موقع اعتبارات، در زمستان امسال تعدادی از شهرها و روستاهای شهرستان تفت از نعمت گاز بهره ‌مند شوند.

وی از مهمترین طرح‌های سفر هیئت دولت به استان یزد در شهرستان تفت را پروژه‌ های کوچک و بزرگ مخابراتی، مسکن مهر، استخر ذخیره آب کشاورزی، مجموعه ورزشی کارگران، سالن‌های چندمنظوره و ... برشمرد.

رئیس شرکت آب و فاضلاب روستایی نیز در این نشست از خشک شدن بیش از هزار و 100 رشته قنات در این شهرستان خبر داد و افزود: تفت که در سالهای گذشته منبع تامین آب بسیاری از شهرستانهای استان یزد بوده است، امسال به دنبال خشکسالی های متعدد با خشکی هزار و 100 قنات از مجموع هزار و 790 قنات موجود در این شهرستان مواجه شده است.

زارع خاطرنشان کرد: 25 درصد از جمعیت استان یزد معادل 45 هزار نفر در تفت زندگی می کنند که 37 درصد از این جمعیت شهری و 63 درصد روستایی است.

وی افزود: بسیاری از روستاها به دلیل کمبود منابع آبی و وارد آمدن خسارتهای بسیار به بخش کشاورزی خالی از سکنه شده اند.

در این نشست با طرح سئوالی از سوی خبرنگاران در مورد حاشیه های بهره برداری از معدن مس، فرماندار تفت مجددا سکان جلسه را به دست گرفت و در این زمینه اظهار داشت: به هر حال هر طرح به ویژه در زمینه معدن برخی تبعات را به دنبال دارد اما بحث معدن مس علی‌ آباد درگیر بسیاری ناآگاهی ها و بی اطلاعی ها شده زیرا با تغییر جانمایی ‌ها، بسیاری از مشکلات زیست‌ محیطی که متوجه بهره ‌برداری از این معدن بوده، رفع شده است.

عبودتیان با بیان اینکه این پروژه از زمان سه رئیس جمهور و حداقل پنج دولت و حداقل شش فرماندار قبل در دست پیگیری است، افزود: اکتشافات معدن هیچ مشکل زیست ‌محیطی ایجاد نمی ‌کند و تنها برخی از واحدهای فرآوری مشکلاتی را ایجاد می ‌کرد که با تغییر جانمایی‌ های آنها نسبت به چهار سال گذشته، این مشکلات برطرف شده است.

عبودتیان اطمینان داد: کار بهره ‌برداری از معدن مس علی‌آباد در چارچوب قانون و با رعایت تمام نکات زیست‌ محیطی انجام می‌شود و اگر مسائل قانونی و زیست‌محیطی رعایت نمی ‌شد، اصلا مجوز بهره‌ برداری در این زمینه صادر نمی ‌شد.

پس از این نشست دو ساعته خبرنگاران به همراه فرماندار، مشاور استاندار یزد و رئیس روابط عمومی استانداری یزد به بازدید از پروژه های مهم این شهرستان پرداختند.

در این سفر سالن ورزشی پهلوان یزدی بزرگ، سالن ورزشی چند منظوره لاله کهدوئیه و سالن ورزشی چند منظوره شقایق دهشیر از مصوبات سفر اول رئیس جمهور مورد بازدید قرار گرفت.

هر یک از این سالنهای ورزشی هزار و 200 مترمربع زیربنا دارد و در سال جاری یا به بهره برداری رسیده یا خواهد رسید.

سالن ورزشی پهلوان یزدی بزرگ از سوی اداره کل تربیت بدنی استان یزد اجرا با اعتباری معادل دو میلیارد و 900 میلیون تومان از محل وزارت نفت تامین می شود.

سالن چند منظوره لاله کهدوئیه نیز با اعتبار 3 میلیارد و 300 میلیون تومان از سوی تربیت بدنی به مرحله اجرا درآمده است و سالن چند منظوره شقایق دهشیر نیز از محل وزارت نفت و اداره کل تربیت بدنی تامین اعتبار شده و با رقمی معادل سه میلیارد و 680 میلیون ریال در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

در این سفر همچنین از پروژه مدرسه فاطمیه شهرستان تفت نیز بازدید شد. این طرح از طرحهای تخریب و بازسازی مدارس فرسوده است که از سوی سازمان نوسازی مدارس استان یزد به مرحله اجرا درآمده است.

بازدید از طرح مسکن مهر نیز از دیگر برنامه های این سفر یک روزه به شهرستان تفت بود. 251 واحد مسکن مهر در شهرستان تفت احداث شده که این واحدها در زیربنای 150 متر به بهره برداری خواهد رسید.

بازدید از طرح مسکن مهر در شهرستان تفت

متقاضیان هر یک از این واحدها در مجموع 17 میلیون تومان آورده خواهند داشت و بقیه مبلغ نیز از سوی دولت تامین شده است.

واحدهای مسکن مهر شهرستان تفت از خوش ساخت ترین واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر استان یزد به شمار می رود.

خبرنگاران در ادامه این سفر به دیدار حجت الاسلام حسنعلی، امام جمعه تفت رفتند.

سفر به بخش گاریزات و روستای طزرجان و بازدید از طرحهای این بخش به میزبانی صادقی، بخشدار گاریزات از دیگر برنامه های این سفر یک روزه بود.

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عکاس: مسعود میرجلیلی