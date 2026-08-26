به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان عصر چهارشنبه در آیین بهره‌برداری متمرکز از پروژه‌های راه و شهرسازی استان، با اشاره به افتتاح ۶۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۸.۵ همت، گفت: اجرای این پروژه‌ها بخش مهمی از مطالبات مردم هرمزگان و مأموریت‌های ملی در حوزه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را پاسخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه هرمزگان یکی از راهبردی‌ترین استان‌های کشور و محور توسعه کریدور جنوب است، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در هرمزگان همواره از دغدغه‌های جدی دولت بوده و اقدامات انجام‌شده در حوزه راه و شهرسازی، گام مهمی در مسیر تقویت جایگاه استان در کریدورهای ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود.

قدردانی از حضور وزیر راه در دوران جنگ زیرساخت‌ها

استاندار هرمزگان با قدردانی از فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، برای حضور در استان در شرایط جنگی، گفت: حضور وزیر راه و شهرسازی در هرمزگان در جریان جنگ زیرساخت‌ها، امیدبخش بود و اقدامات جهادی مجموعه دستگاه‌های اجرایی با همراهی مردم، موجب شد بسیاری از اقدامات با سرعتی فراتر از شرایط عادی دنبال شود.

آشوری تازیانی افزود: در این شرایط، یکپارچگی دستگاه‌های حاکمیتی و حضور پرشور مردم موجب شد بخشی از پروژه‌ها و اقدامات زیرساختی با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.

راه‌آهن جنوب؛ محور تقویت کریدورهای ترانزیتی

وی با اشاره به تأکید دولت بر توسعه کریدورهای حمل‌ونقل، بیان کرد: ایجاد و تکمیل محور راه‌آهن جنوب می‌تواند در راستای تقویت کریدور چابهار ـ زاهدان و اتصال بهتر شبکه حمل‌ونقل جنوب کشور نقش‌آفرینی کند و از پروژه‌های مهم و ارزشمند در حوزه زیرساخت‌های ملی است.

ضرورت تسریع در اجرای کنارگذر میناب

استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به ظرفیت‌ها و مسائل شهرستان میناب، گفت: مظلومیت شهدای میناب موجب شد با دستور رئیس‌جمهور، ستاد ملی این شهرستان تشکیل شود و اقدامات ویژه‌ای با رویکرد و پشتیبانی ملی در دستور کار قرار گیرد.

وی تأکید کرد: میناب امروز نیازمند توسعه همه‌جانبه است و در همین راستا، برخی پروژه‌های مهم استان نباید به دلیل محدودیت‌ها و تنگناهای موجود معطل بماند.

آشوری تازیانی، پروژه کنارگذر میناب را یکی از محورهای اساسی کریدور جنوب ـ جنوب دانست و اظهار کرد: ابلاغ پروژه‌های جدید و تأمین الزامات مورد نیاز می‌تواند زمینه گشایش در اجرای این طرح مهم را فراهم کند.

اتصال بندرعباس به کریدور شمال کشور

وی همچنین راه‌آهن و آزادراه بندرعباس ـ سیرجان را از مطالبات و مأموریت‌های ملی هرمزگان عنوان کرد و گفت: اتصال بندر شهید رجایی به کریدور شمال کشور، یکی از آرزوهای دیرینه و مأموریت‌های مهم استان است که با تدبیر وزارت راه و شهرسازی و حمایت دولت، می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد.

استاندار هرمزگان در پایان با قدردانی از رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی و مجموعه دست‌اندرکاران توسعه زیرساخت‌های استان، بر ضرورت تداوم حمایت‌های ملی برای تکمیل پروژه‌های راه، راه‌آهن و کریدورهای ترانزیتی هرمزگان تأکید کرد.