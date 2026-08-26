مراسم گرامیداشت دولتمردان شهید انقلاب اسلامی در تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت دولتمردان شهید انقلاب اسلامی، به ویژه شهید رجائی و شهید باهنر، با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین لشکری و کشوری در مسجد امام جعفر صادق (ع) واقع در میدان فلسطین تهران برگزار گردید.



این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و در ادامه، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور، حجت الاسلام ابوترابی فرد، حضور حاجی میرزایی مسئول دفتر رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش و اسماعیلی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی از دولت شهید رئیسی نیز در این مراسم حضور داشتند.

توسط مجری برنامه اسامی شهدای هئیت دولت از ابتدای انقلاب تاکنون نام برده شد و همه حضار برای تک تک شهدا لبیک یا شهید گفتند.

در ادامه مراسم حاج مرتضی طاهری مداح اهل بیت، به مداحی و نوحه خوانی پرداخت.