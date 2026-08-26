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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱

مراسم گرامیداشت دولتمردان شهید انقلاب اسلامی در تهران برگزار شد

مراسم گرامیداشت دولتمردان شهید انقلاب اسلامی در تهران برگزار شد

مراسم گرامیداشت دولتمردان شهید انقلاب اسلامی، به ویژه شهید رجائی و شهید باهنر، با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین در مسجد امام جعفر صادق (ع) واقع در میدان فلسطین تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت دولتمردان شهید انقلاب اسلامی، به ویژه شهید رجائی و شهید باهنر، با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین لشکری و کشوری در مسجد امام جعفر صادق (ع) واقع در میدان فلسطین تهران برگزار گردید.

مراسم گرامیداشت دولتمردان شهید انقلاب اسلامی در تهران برگزار شد


این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و در ادامه، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور، حجت الاسلام ابوترابی فرد، حضور حاجی میرزایی مسئول دفتر رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش و اسماعیلی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی از دولت شهید رئیسی نیز در این مراسم حضور داشتند.

توسط مجری برنامه اسامی شهدای هئیت دولت از ابتدای انقلاب تاکنون نام برده شد و همه حضار برای تک تک شهدا لبیک یا شهید گفتند.

در ادامه مراسم حاج مرتضی طاهری مداح اهل بیت، به مداحی و نوحه خوانی پرداخت.

کد مطلب 6928761
رامین عبداله شاهی

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