معرفی برترینهای مسابقات دارت بیماران تالاسمی کشور

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این دوره از مسابقات که در سالن ورزشی مجتمع فرهنگی نور قم برگزار شد، 40 ورزشکار از 16 استان کشور در قالب 17 تیم ورزشی با یکدیگر به رقابت پرداختند.



نهمین دوره از مسابقات دارت بیماران تالاسمی ماژور مردان کشور شامگاه شنبه در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به کار خود پایان داد و در بخش تیمی، تیم دارت هیئت ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضا استان اصفهان با کسب 24 امتیاز موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و در رده‌بندی تیمی نیز استان قم با کسب 24 امتیاز و به دلیل تفاوت در کسب امتیاز انفرادی نایب قهرمان شد.



بر اساس این گزارش، در این رقابتها تیم دارت هیئت بیماران خاص و پیوند اعضا استان کرمان با کسب 23 امتیاز به مقام سومی دست یافت و همچنین تیمهای خراسان رضوی و گلستان عناوین چهارم و پنجم را کسب کردند.



تیم⁯های دارت هیئت⁯های بیماران خاص و پیوند اعضای استان⁯های تهران و یزد نیز مشترکا در جایگاه ششم این دوره از مسابقات ایستادند.



مسابقات بانوان روز سه شنبه برگزار می⁯شود



رئیس هیئت ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضا استان قم در حاشیه برگزاری این دوره از مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، از برگزاری مسابقات بخش بانوان دارت قهرمانی بیماران تالاسمی ماژور کشور در قم خبر داد و گفت: این دوره از مسابقات از روز سه شنبه در سالن ورزشی مجتمع فرهنگی نور قم آغاز می⁯شود.



سکینه باباخانی اظهار داشت: این مسابقات همانند مسابقات بخش مردان در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و با حضور ورزشکاران استان⁯های مختلف کشور برگزار می⁯شود.



وی روند برگزاری مسابقات بخش مردان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه مسابقات بخش مردان از سطح بسیار بالایی برخوردار بود و امیدواریم در بخش بانوان هم شاهد رقابت⁯های نزدیک باشیم.