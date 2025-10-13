مرحله نهایی رنکینگ دارت بانوان خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی رنکینگ دارت بانوان خراسان شمالی با همکاری هیأت انجمنهای ورزشی خراسان شمالی و هیئت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا در محل خانه دارت هیأت بیماران خاص و پیوند اعضا برگزار شد.
در این مرحله، هشت بانوی برتر دارت استان از ساعت ۱۶ در فضایی رقابتی به مصاف یکدیگر رفتند تا ترکیب نهایی تیم منتخب خراسان شمالی برای حضور در مسابقات کشوری مشخص شود.
در پایان این مسابقات، مریم احمدی عنوان قهرمانی را به دست آورد، فاطمه شیردل در جایگاه دوم ایستاد و بنتالزهرا گریوانی و هیلا اسماعیلپور به ترتیب مقامهای سوم و چهارم را کسب کردند.
این رقابتها با هدف ارتقای سطح فنی بانوان دارتباز استان و شناسایی نفرات برتر برای حضور در رقابتهای قهرمانی کشور برگزار شد.
