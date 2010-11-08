بازیگران خالق اصلی نمایش هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نمایش "قاتل بی‌رحم هسه کارلسون" یکشنبه 16 آبان‌ماه با حضور مسعود رایگان کارگردان نمایش، رویا تیموریان بازیگر و مشاور کارگردان، فرشاد فزونی آهنگساز، احمد کچه‌چیان طراح صحنه، داریوش فائزی دستیار کارگردان، علیرضا سعیدی مدیر روابط عمومی و شبنم مقدمی، هومن سیدی، جواد عزتی، محمد سلوکی بازیگران نمایش در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد.

در ابتدای این مراسم مسعود رایگان با ابراز خرسندی از اجرای این نمایش در ایران گفت: من سال 1997 این نمایشنامه را در سوئد ترجمه کردم. این نمایشنامه در تئاتری در شمال سوئد به دست من رسید و قرار بود این اثر را در سوئد اجرا کنم که مصادف با بازگشتم به ایران شد و این اتفاق در ایران روی داد.

وی درباره پیشینه نویسنده نمایشنامه گفت: هنینگ مانکل در سال 1948 متولد شده و بیشتر به عنوان یک جنایی نویس شهرت دارد. اما خانه اول و آخر او تئاتر است. مانکل به عنوان یک جنایی‌نویس در دنیا شهرت فراوانی دارد. این نویسنده از فعالین دهه 60 در اروپاست و در اولین اعتراضاتی که نسبت به حضور آمریکا در ویتنام شد، شرکت داشته است. اعتراض به جنگ بسنی و حضور در کشتی صلح غزه از دیگر فعالیت‌های اوست.

وی ادامه داد: مانکل در موزامبیک و سوئد یک مجموعه تئاتر دارد که بدون استفاده از کمک‌های دولتی آنها را اداره می‌کند و هزینه‌های مادی و معنوی این تئاترها را خود متقبل می‌شود. همسر او دختر اینگمار برگمن کارگردان معروف سوئدی است. این اولین نمایشنامه مانکل است که در ایران ترجمه و اجرا می‌شود که امیدوارم بتوانم آن را چاپ کنم.

در ادامه رویا تیموریان درباره متن نمایش و اتفاقاتی که در حین تمرین پیش آمده بود گفت: دکتر جوزانی از اسفند سالن تمرین را در اختیار ما قرار داد که از ایشان و همکاریشان تشکر می‌کنم. این نمایش هنگام خوانش خیلی ساده به نظر می‌رسد اما با هدایت مسعود رایگان و چیزهایی که اثر به ما عرضه کرد توانستیم به نتیجه دلخواه دست یابیم.

وی ادامه داد: در همه جای دنیا تئاتر از فرهنگ ویژه برخوردار است و توقعی خاص از هنرمندان تئاتر می‌رود. در این سرزمین هیچ هنرمندی برای پول کار تئاتر انجام نمی‌دهد و بسیاری از بازیگران جذب تلویزیون و سینما می‌شوند. از دست دادن یک بازیگر حین تمرین برای دومین بار است که برای ما اتفاق می‌افتد. سه سال قبل نیز این اتفاق به دلایل مالی روی داد اما ما ترجیح دادیم که این مسئله را رسانه‌ای نکنیم. امسال بعد از چند ماه تمرین آقای امین زندگانی با اینکه در آخرین لحظه تمرین در کنار ما بودند بدون هیچ برخورد و اتفاقی گروه را ترک کردند. و بعد از آن به تلفن‌های ما هیچ جوابی ندادند.

تیموریان خاطر نشان کرد: امین زندگانی با این کاری که انجام داد شرایط روحی و اقتصادی نا مناسبی را برای گروه به وجود آورداما خوشبختانه ما این شرایط ویژه را پشت سرگذاشتیم. من امیدوارم که همه هنرمندان ما در تئاتر به صورت متمدنانه برخورد کنند. چون برای انجام کارهای تئاتری باید فرهنگ تئاتری داشت. آقای زندگانی در طول این چند ماه که در گروه بودند متوجه شدند که بازی در تئاتر خیلی سخت تر است از بازی در سریال ها و تله‌فیلم‌های تلویزیونی.

بازیگر "کافه ستاره" گفت: امین زندگانی با این کار امنیت شغلی همه گروه را به خطر انداخت. چون عرف و احترام به یکدیگر جزئی از امنیت شغلی هنرمندان است. اما من امیدوارم هرجا که هست موفق باشد و دیگر هیچ بلایی سر گروه‌های دیگر نیاورد. هومن سیدی و شبنم مقدمی جواد عزتی را به گروه معرفی کردند. خوشبختانه ایشان در طول یک هفته کاملا با گروه همراه شدند و انرژی همه ما را ارتقا بخشیدند.

تیموریان افزود: برای کمک به این نمایش گفتگوهایی با آقای مسافر آستانه شده اما هنوز جابی به ما داده نشده است. در این اثر نمایشی فضایی فانتزی همراه با خشونت وجود دارد و بازی بازیگران نیز به صورت رئال نیست بلکه در مرز بین فانتزی و واقعیت قرار دارد.

در ادامه این جلسه شبنم مقدمی بازیگر این نمایش گفت: فضای کار در این نمایش برای من جذابیت دارد. من تا امروز نمایش فانتزی اجرا نکرده بودم. نام فانتزی ذهن ما را به سوی دنیای کودکان می برد اما این کار باوجود اینکه کار کودک نیست بین کارتون، فانتزی و کاریکاتور در جریان است. امیدوارم توانسته باشم نقشم در این نمایش را پذیرفتی در بیاورم.

جواد عزتی درباره پیوستن به این گروه نمایشی گفت: من قبل از پیوستن به این گروه یک کار را رد کردم اما می‌دانستم که پیشنهاد بهتری به من می‌شود و بسیار هم خوشحالم از اینکه به این گروه پیوستم چون انرژی مثبت دوستان و دوستانه رفتار کردن آنها با من و نگاه عمیق مسعود رایگان و رویا تیموریان باعث شد که با شخصیت خود در این نمایش بهتر آشنا شوم.

در ادامه این نشست فرشاد فزونی آهنگساز این نمایش گفت: متاسفانه چون همزمان با این کار سر نمایش دیگری بودم نمی‌توانستم دائم سر صحنه حضور داشته باشم و نگران این بودم که موسیقی اثر به صورت مطلوبی اجرا نشود. البته با اتودهایی که با بچه‌های گروه موسیقی زدیم و صحبت‌هایی که با آقای رایگان انجام شد خوشبختانه توانستم به نتیجه مطلوب دست پیدا کنم.

وی ادامه داد: موسیقی این نمایش در طول اجرا تکمیل می‌شود و من تمام تلاش خود را می‌کنم که بتوانیم به حس‌های بازیگران کمک کنم. علیرغم اینکه آقای رایگان با من آشنا نبودند اما ما توانستیم با یکدیگر به تعامل برسیم و خوشحالم از اینکه تجربه جدیدی را در کار فانتزی آموختم.

هومن سیدی بازیگر این نمایش گفت: کار تئاتر در وهله اول حیثیت و حرفه من است و بعد از اتفاقی که با رفتن امین زندگانی در گروه افتاد دوست داشتم به بچه‌های نمایش کمک کنم چون آقای رایگان و خانم تیموریان را بسیار دوست دارم و اعتقاد دارم که پشت هر اتفاق بدی اتفاق خوبی می‌افتد. جواد عزتی هم کار بسیار حرفه‌ای انجام داد که به گروه ما ملحق شد.

این بازیگر ادامه داد: به غیر از بحث امنیت شغلی که خانم تیموریان مطرح کردند مسئله دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم جا افتادن یک بازیگر در یک نقش و تیپ خاص است که برای من این اتفاق در سینما و تلویزیون افتاده است اما از اطمینانی که آقای رایگان به من کرده‌اند بسیار تشکر می‌کنم چون ممکن بود هر کارگردان دیگری جای ایشان بود این نقش را به این ویژگی‌ها به من نمی‌سپرد.

احمد کچه‌چیان طراح صحنه نمایش در ادامه جلسه گفت: حدود سه ماه طرحی را برای اجرای این نمایش آماده کردیم که متاسفانه مجبور شدیم این دکور را یک شبه به خاطر مسایل مالی و کمبود بودجه عوض کنیم تا به حال این اتفاق برای من نیفتاده بود که طرحی را که تصویب شده و میزانسن برای آن نوشته شده است به خاطر مسایل مالی یک شبه عوض کنم. اما من این طراحی جدید را بیشتر دوست دارم.

رویا تیموریان درباره نقش خود در این نمایش گفت: فضای این کار بسیار نزدیک به سینما است و بیشتر صحنه‌ها شبیه سکانس است. من و شبنم مقدمی در این اثر دو نقش را ایفا می‌کنیم. با تمرینات و روخوانی‌ها به نقش نزدیک شدیم چون حرفه ما تجربه کردن است و چه روی صحنه و چه پشت صحنه همیشه در حال کسب تجربه هستیم.

در ادامه نشست مسعود رایگان عنوان کرد: هنگامی که ما وارد تئاتر می‌شویم باید تمام قد جلوی آن بیایستیم چون تئاتر مادر همه هنرهاست. بهتر است دوستان جوان راجع به این مسئله فکر کنند چون تئاتر یک کار دسته جمعی و یک team work است و همه گروه مسئول یک نمایش به حساب می‌آیند. اگر کسی نقصان و بی‌مسئولیتی کند عوارض آن به همه گروه باز می‌گردد.

وی افزود: تئاتر حیاط بی در و پیکری نیست که بتوانیم پابرهنه به آن وارد شویم. همه بازیگران بزرگ سینما از تئاتر شروع کرده‌اند. همچنین درباره تئاتر خصوصی نیز معتقدم که تئاتر خصوصی هیچ معنایی ندارد چون در سراسر دنیا متولیان فرهنگی و دولت خوراک فرهنگی آن کشور را تامین می‌کنند و از کودکی بچه‌ها را با هنر آشنا می‌کنند.

این بازیگر و کارگردان ادامه داد: تئاتر یک جریان فرهنگساز است و ما می‌توانیم تاثیر مستقیمی در جامعه بگذاریم بنابراین باید در تئاتر سرمایه گذاری کرد چون ما کشور توسعه یافته‌ای هستیم و منابع زیرزمینی و انسانی فراوانی در اختیار داریم بنابراین باید به تئاتر کشور بها بدهیم. در هیچ کجای دنیا گروه‌های تئاتری بدون بستن قرارداد نمایش خود را به صحنه نمی‌برند.

در ادامه تیموریان درباره شیوه اجرای این نمایش گفت: نمایش "قاتل بی‌رحم هسه کارلسون" به صورت مینی‌مال در زندگی روزانه شکل گرفته است. این اثر نمایشی نگاهی مینی مال به یک شقاوت انسانی دارد که در نهایت کودکی انجام می گیرد. پیشنهاد نویسنده این بوده که در نمایش از سه زن و دو مرد استفاده شود اما ما از دو زن و سه مرد برای ایفای نقش‌ها بهره بردیم.

رایگان گفت: خالق اصلی تئاتر بازیگران هستند چون آنها هستند که همه چیزهایی که روی کاغذ نوشته شده است، را خلق می‌کنند و این مسئله بسیار جذاب است.

در ادامه این مراسم محمد سلوکی که دیر به سالن رسیده بود در مورد نقش خود توضیحاتی داد و گفت: از آقای رایگان تشکر می‌کنم که برای اولین بار این شانس را به من دادند تا بتوانم در تئاتر به ایفای نقش بپردازم.

رایگان نیز دلایل انتخاب سلوکی را این طور عنوان کرد: محمد سلوکی را به دلیل لحن و محجوبیتی که در چهره داشت انتخاب کردم زیرا به نظر من محمد می‌توانست همان شخصیتی باشد که ما برای ایفای نقش هسه کارلسون به دنبالش می‌گشتیم.