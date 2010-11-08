کنگره شهدای همدان، صحنه دیدار رزمندگان دیروز با افسران جنگ نرم امروز

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اجلاسیه کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان همان گونه که انتظار می‌رفت با استقبال خیل عاشقان و رهروان جهاد و شهادت از سراسر میهن اسلامی روبه‌ رو است و به میعاد گاهی برای تجدید عهد جهادگران فی سبیل‌الله و مبارزان طریق حق و حقیقت تبدیل شده است.

شور و شوق دیدار دوستان و یاران دوران جبهه و جنگ و مبارزان صحنه‌ های حماسه و ایثار که در سال‌های بعد از خاتمه جنگ و به اقتضای مکان و زمان دور از هم افتاده ‌اند، در این کنگره دیدنی و شوق‌انگیز است.

کنگره همدان برخلاف آن چیزی که ابتدا تصور می‌شد، ایجاد فرصتی برای تجلیل از سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان باشد، در عمل به گونه دیگری رخ نمود و در دو روز گذشته که اجلاسیه کنگره در حال برگزاری است، نشان داد، چنین تجلیگاهی در واقع فرصت حضور برای اصحاب انقلاب و حماسه‌‌‌‌‌‌‌ سازان جبهه‌های هشت ساله دفاع مقدس از جای‌ جای کشور است که این روزها میهمان شهدا و خانواده‌های دست و دل باز شهدا و رزمندگان موی سپید کرده آن روزهای گذشت و مردانگی و پیروزی آفرین است.

حضور شخصیت‌های برجسته لشگری و کشوری در کنگره شهدای همدان از یک سو بیانگر عشق و علاقه چنین بزرگ مردانی به شهدای دفاع مقدس و ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و از سویی نیز گویای جایگاه چنین کنگره عظیمی است که بیش از یک دهه برای شکل‌گیری و نفوذپذیری آن در بین قشرهای مختلف مردمی برنامه‌ریزی و تلاش شده است.

پیام مقام معظم رهبری نقطه عطفی برای ادامه این راه پایدار است

پیام مهم و راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت ‌الله خامنه‌ای به کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان، که در آیین گشایش اجلاسیه پخش شد، نقطه عطفی برای ادامه این راه پایدار و همیشگی است که باید در 10 سال پیش روی، تداوم یابد.

از سویی دیگر شور و حرارت سخنرانان و میهمان‌های ویژه کنگره برای بیان جایگاه و نقش شهدای گرانقدر انقلاب و دفاع مقدس در پایداری و پویایی دین و قرآن و این مرز و بوم اسلامی، نشان ‌دهنده ویژگی‌های شاخص کنگره شهدای همدان در بسترسازی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارزش‌ های انسان‌ساز است.

در روزهای برگزاری کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان جمعی از مسئولان عالی‌رتبه و شخصیت‌های ملی از جمله سرلشگر محمد‌علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور، سردار علی فضلی، جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سردار سعید فرجیان‌زاده، رئیس سازمان بسیج مهندسین کشور، اعضای مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی، سردار حسین همدانی فرمانده لشگر محمد رسول‌الله (ص) در بین خیل رزمندگان و خانواده شهدای استان همدان حضور داشتند که موجب دلگرمی بیشتر مسئولان و مردم استان همدان برای تداوم کنگره شهدای همدان شده است.

تنی چند از مسئولان بلند پایه کشوری که در گذشته عهده‌ دار مسئولیت‌ های مهمی در عرصه‌های مختلف اجرایی بوده‌ اند نیز در کنگره شهدای همدان حضور داشتند که وجود آنان یادآور دوران پر‌فراز و نشیب تلاش و زحمت همه جانبه برای شکل‌گیری و برگزاری بخش‌های گوناگون کنگره است.

در همین ارتباط اکثر قریب به اتفاق میهمان‌ها و مدیران تیزبینی که در برنامه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی در گوشه و کنار کشورمان حضور داشته‌ اند، کنگره شهدای همدان را کم نظیر توصیف کرده و نقطه عطفی برای حرکت‌های آینده معرفی می‌کنند.

کنگره شهدای همدان دارای ویژگی‌های برجسته ‌ای است

معاون عملیاتی ستاد کل نیروهای مسلح در این ارتباط گفت: کارهای بزرگ و ماندگاری تاکنون برای فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از توانمندی‌های بالقوه میهن اسلامی در زمینه‌های علمی، فرهنگی و صنعتی صورت گرفته است، اما کنگره شهدای همدان دارای ویژگی‌های برجسته‌ای است.

سردار علی شادمانی افزود: تاکنون 10 کنگره عظیم و قابل تقدیر برای بزرگ داشت شهدای گرانقدر انقلاب و دفاع مقدس در استان‌های مختلف برگزار شده است که هر کنگره بهتر و کامل‌تر از کنگره قبلی بوده است.

وی افزود: حاصل کار 15 ساله فرماندهان و مسئولان سپاه در کنار تلاش بی‌شائبه مدیران اجرایی و مردم حق‌شناس استان همدان برای برگزاری اثر بی‌بدیلی به نام کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان به گونه ‌ای غرور‌ انگیز و تحسین برانگیز به ثمر نشسته و نظر شهدا را جلب کرده است.

وی تأکید کرد: چنین کارهایی باید خلق شود تا نسل‌های جستجوگر و علاقه ‌مند ایرانی بدانند، نسل گذشته و پدران آنها با چه جان فشانی و از گذشتگی، این کشور و سرمایه‌های عظیم ملی را از چنگال طمع دشمنان حفظ کرده و امنیت و آسایش امروزی به چه قیمتی به دست آمده است.

شادمانی‌ کنگره شهدای همدان را می توان شروع راه بلند و پر فراز و نشیبی برای گسترش فرهنگ قابل افتخار و نجات بخش ایثار و شهادت توصیف کرد و اظهار داشت: نسل سوم انقلاب یا همان افسران جنگ نرم که اتفاقاً بسیار علاقه‌ مند به ارزش‌ های دینی و فرهنگ سالم اجتماعی هستند،باید به داشته‌های این کشور وعزم و اراده‌ ای که نزد ملت سربلند ایران اسلامی وجود دارد، افتخار کند و برخود ببالد همچنان که تاکنون نیز چنین کرده اند.

کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان تا 19 آبان در همدان برگزار می شود.