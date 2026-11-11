به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه ضمن ابراز تاسف و تسلیت اعلام کرد که الکساندر دارچیف، سفیر روسیه در آمریکا امروز در سن ۶۷ سالگی درگذشت.

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: مقامات و کارکنان وزارت امور خارجه روسیه با اندوه اعلام می‌ کنند که الکساندر دارچیف سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار فدراسیون روسیه در ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۱۱ نوامبر در سن ۶۶ سالگی به‌طور ناگهانی درگذشت.

در همین رابطه، فرحان حق سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که این سازمان مراتب تسلیت را در پی درگذشت الکساندر دارچیف سفیر روسیه در آمریکا ابراز می‌دارد.