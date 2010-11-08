به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، محمود صلاحی بعدازظهر دوشنبه در این بازدید که با حضور معاون وزیر راه و ترابری و قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی برگزار شد، اظهار داشت: این پروژه یکی از پروژه های مهم در استان محسوب می شود که علاوه بر کاهش ترافیک باعث عدم ورود ماشین‌های سنگین به داخل شهر می گردد.

وی با اشاره به اینکه راه یکی از بهترین زیرساخت‌های اقتصادی کشور محسوب می شود، افزود: باید هرچه سریع‌تر نسبت به اتمام و بهره‌برداری از این پروژه اقدام شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: مشهد سالانه میزبان بیش از 25 میلیون زائر و گردشگر از سراسر دنیاست و به همین جهت حجم ترافیک ورودی و خروجی به این شهر از تراکم بالایی برخوردار است که این مساله نگاه جدی مسوولان به راه های این شهرستان را می طلبد.

صلاحی با اشاره به اعتبار هزار میلیارد ریالی هزینه شده برای این پروژه تاکنون خاطرنشان کرد: براساس توافقات انجام شده برای اتمام این پروژه 30 میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است که 15 میلیارد تومان توسط وزارت راه و ترابری، 7.5 میلیارد تومان توسط بانک ملی و 7.5 میلیارد تومان توسط آستان قدس رضوی به عنوان سرمایه گذاران در این پروژه تامین خواهد شد.

وی از تامین منابع مالی روشنایی این آزادراه توسط وزارت راه و ترابری و منابع استانی خراسان رضوی به صورت مشارکتی خبر داد و افزود: 50 درصد از هزینه تامین برق روشنایی این آزادراه توسط استانداری و الباقی توسط وزارت راه و ترابری تامین خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: باند اول این آزادراه باید تا آخر امسال به بهره برداری برسد.

صلاحی همچنین شهردار مشهد را مکلف کرد تا درخصوص اجرای کمربند سبز و ایجاد فضای سبز و درختکاری در این پروژه مطابق تفاهم نامه بین شهرداری و محیط زیست و منابع طبیعی استان برنامه ریزی کند.

وی گفت: فرمانداری مشهد نیز مکلف به حفظ حریم و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم این آزادراه می باشد.

مسعود رهنما معاون ساخت و توسعه آزادراه های کشور نیز در این بازدید اظهار داشت: کنارگذر شمالی مشهد یکی از پروژه های بسیار با اهمیت به لحاظ ترانزیتی و کاهش میزان حوادث و تلفات جاده ای می باشد.

وی افزود: با بهره برداری از این پروژه علاوه بر کاهش ترافیک ورودی شهر مشهد از شهرهای نیشابور، سرخس و کلات، کریدور شمال غرب و شمال شرق به یکدیگر متصل خواهند شد.

معاون ساخت و توسعه آزادراه های کشور تصریح کرد: این پروژه تاکنون 90 درصد پیشرفت داشته است و نقاط قوت آن رفع معارضین ارضی و وجود 36 تقاطع غیرهمسطح می باشد.

رهنما نصب علایم ایمنی و هشداردهنده، درختکاری و فضاسازی اطراف بزرگراه، و تامین برق معابر را از جمله مواردی دانست که باید نسبت به آن اهتمام ویژه ورزید.

سیداحمد علوی قائم مقام تولیت استان قدس رضوی نیز در این جلسه گفت: علی رغم اینکه فعالیت عمده آستان قدس، توسعه اماکن فرهنگی و حریم حرم مطهر است ولی به جهت اینکه این پروژه در راستای خدمت رسانی به زائران امام رضا(ع) انجام می گیرد آستان قدس رضوی در این پروژه مشارکت کرده است.

سعید حسین پور معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در ادامه بهره برداری از این پروژه را در کاهش ترافیک شهری مهم دانست و افزود: این پروژه یکی از پروژه های مهم شهر مشهد محسوب می شود و نقش کلیدی در حمل و نقل برون شهری ایفا می کند.

وی گفت: کنارگذر شمالی مشهد حلقه اتصال راه های غربی و شمالی مشهد است و تاکنون به لحاظ راهسازی 97 درصد و کل پروژه 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

محمدحسن واحدی مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی نیز گفت: این پروژه چهار بار مورد بازدید شورای فنی استان قرار گرفته و از روند اجرای پروژه و میزان پیشرفت آن در مراحل مختلف گزارش هاییی به استانداری ارایه گردیده است.

گفتنی است این کنارگذر به طول 72 کیلومتر با 36 تقاطع غیرهمسطح و اعتباری بالغ بر 160 میلیارد تومان با مشارکت وزارت راه و ترابری، آستان قدس رضوی و بانک ملی درحال احداث می باشد.