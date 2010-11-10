بزرگترین مجتمع گلخانه ای کشور در ارس آماده واگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در جلفا، عباس رنجبر بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از این مجتمع خاطر نشان کرد: مجتمع گلخانه ای جلفا واقع در منطقه مرزی ایران با جمهوری خودمختار نخجوان به تعداد 101 واحد گلخانه ای، به مساحت هر سالن معادل سه هزار و هشت متر مربع سالن سرپوشیده و با سیستم کشت هیدروپونیک و کاملاً مکانیزه طراحی شده و با اتمام آماده سازی زیرساختها همچون خیابان کشی، جدول گذاری، انتقال آب و شبکه گاز و برق توسط وزارت جهاد کشاورزی هم اکنون آماده واگذاری به سرمایه گذاران داخلی و خارجی است .

رنجبر ضمن اشاره به اینکه این مجتمع گلخانه ای ظرفیت جذب سرمایه گذاری بیش از 210 میلیارد ریالی بخش خصوصی داخلی و خارجی را خواهد داشت تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد ارس و سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با امضای تفاهم نامه ای بصورت مشترک کمیته راهبردی واگذاری واحدهای گلخانه ای را تشکیل خواهند داد .

وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران معرفی شده جهت احداث واحدهای گلخانه ای موظف به بکارگیری فارغ التحصیلان کشاورزی به عنوان مسئول فنی در این مراکز هستند گفت : این مجموعه که با بهره گیری از آخرین پدیده‌های علمی در پرورش گلها و گیاهان گلخانه‌ای طراحی شده است، مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار، سیستم‌حرارتی با استفاده از گاز شهری و متصل به شبکه برق سراسری است .

عباس رنجبر با یادآوری اینکه مجتمع گلخانه ای جلفا یکی از سه مجتمعی است که در استان آذربایجان شرقی و توسط وزارت جهاد کشاورزی آماده سازی شده و بزرگترین آنها به شمار می رود اضافه کرد: این مجتمع با هدف تولید برای صادرات انواع گل و صیفی جات گلخانه ای به کشورهای همسایه در آسیای میانه و قفقاز طراحی شده است .

رنجبر با بیان اینکه وجود منطقه آزاد ارس در مرزهای مشترک ایران با جمهوری خودمختار نخجوان، ارمنستان و آذربایجان زمینه مناسبی را برای تولید و صادرات محصولات این واحدهای گلخانه ای به کشورهای مذکور ایجاد کرده است اظهار داشت: پایانه تخصصی صادرات محصولات کشاورزی منطقه آزاد ارس به مساحت حدود 45 هکتار در جوار شهر جلفا با توجه به ظرفیت های این منطقه در حوزه کشاورزی و تولید محصولات باغی و ایجاد صنایع غذایی و تبدیلی طراحی شده و آماده سرمایه گذاری است .

مدیر عامل منطقه آزاد ارس وجود آب مناسب رود ارس به همراه خاک حاصلخیز و اقلیم مناسب برای تولید محصولات کشاورزی را موجب ایجاد دو دشت بزرگ کشاورزی در این نقطه مرزی بنام های گردیان و گلفرج عنوان کرد و افزود: دشت گردیان به مساحت حدود هزار و 800 هکتار با بیش از 500 عضو و مجهز به سیستم آبیاری مکانیزه قطره ای هم اکنون در زمینه تولید و صادرات محصولات باغی به کشورها و مناطق همجوار فعال است .

وی ادامه داد: پروژه پمپاز آب ارس به اراضی 25 هزار هکتاری دشت گلفرج نیز هم اکنون در حال اجراست و بخشی از این اراضی که در محدوده منطقه آزاد ارس واقع است در حال حاضر آماده سازی شده و به کشاورزان زراعی واگذار شده است .

گفتنی است، بر اساس آمار موجود در سال 84، در سطح استان آذربایجان شرقی جمعاً 136 واحد گلخانه‌ای فعالیت دارند که 80 واحد آن در زمینه تولید محصولات گلخانه ای نظیر سبزی و صیفی فعالیت داشته و 56 واحد نیز گل و گیاهان زینتی تولید می کنند .

مجموع مساحت گلخانه های استان معادل 29 هکتار است که 18.5 هکتار آن در تولید محصولات گلخانه ای و 10.5 هکتار نیز در زمینه تولید گل و گیاهان زینتی فعالیت دارند .