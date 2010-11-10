ادامه حمایت تسلیحاتی آمریکا از اسرائیل/ سران عرب بیدار شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریة مصر امروز در مقاله ای به شدت از موضعگیری ریاکارانه دولت "باراک اوباما" در قبال تجاوزات صهیونیست ها انتقاد کرد.

دراین مقاله آمده است: طبق معمول دولت آمریکا در برابر تصمیم اسرائیل برای احداث 1300 واحد مسکونی در بیت المقدس اشغالی به شدت ابراز ناامیدی کرد و این درحالی است که اعلام این موضع بعد از دیدار "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی با "جوبایدن" معاون رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن صورت گرفت و در حقیقت این اعلام اهانتی جدید به دولت آمریکا به شمار می رود که نمی تواند تجاوزات صهیونیست ها کنترل کند.

به نوشته این روزنامه عرب زبان ، ابراز ناامیدی منفعلانه آمریکا بیانگر واکنش کاخ سفید در برابر این تصمیم اسرائیلی ها نیست بلکه چنین موضعگیری ای بسیار تمسخر آمیز است چرا که یک کشور قدرتمندی مانند آمریکا تظاهر به ناتوانی در پیشگیری از تجاوزات اسرائیل در برابر روند به اصطلاح صلح می کند.

این موضعگیری مضحک تنها ساعاتی بعد از معامله نظامی بین آمریکایی ها و اسرائیلی ها یعنی اعطای جدیدترین بمب های ویرانگر به صهیونیست ها صورت گرفت که به این رژیم بار دیگر قدرت تهدید امنیت و ثبات منطقه خاورمیانه می دهد.

الجمهوریة در ادامه خاطر نشان می سازد: دولت آمریکا اگر بخواهد می تواند از ادامه تجاوزات اسرائیلی ها ممانعت کند و حتی می تواند زمینه محقق شدن صلح را درخاورمیانه فراهم نماید.

این روزنامه در پایان با لحنی طعن آمیز به کشورهای عربی که دائما به آمریکا تکیه می کنند می نویسد: اما ناامیدی واقعی از آن کسانی است که تاکنون به آمریکا به عنوان ناظر روند صلح تکیه می کردند که این نظارت آمریکایی هیچ به همراه نداشت مگر اینکه مسبب تجاوزات و ادامه شهرک سازی در سرزمین های اشغالی فلسطین شد.