مجموعه ورزشی شهر سجاس بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه سه شنبه در جمع مردم و مسئولین شهر سجاس گفت: مجموعه ورزشی شهر سجاس در زمینی به مساحت دو هکتار شامل دو هزار و 100 متر مربع سالن ورزشی، زمین فوتبال و چمن مصنوعی دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

اعتبار مورد نیاز پروزه را یک و نیم میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: تا کنون 500 میلیون تومان برای اجرای پروژه هزینه شده و سقف و نمای ورزشگاه به انجام رسیده و آماده است.

خاطر نشان کرد: این پروژه متعلق به سال 1385 است که به دلایل مختلفی از جمله تعویض پیمانکا اولیه و اتمام قرارداد عملیات اجرایی آن متوقف شده بود.

آغاز دوباره پروژه ساخت مجموعه ورزشی شهر سجاس از مصوبات سفر سوم استاندار زنجان به شهرستان خدابنده است که از چهار ماه گذشته عملیات اجرایی آن دوباره آغاز شده است.