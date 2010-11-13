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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۹:۲۳

هفته دوازدهم بوندس‌لیگا/

دورتموند با شکست هامبورگ به قهرمانی نیم فصل نزدیک‌تر شد

دورتموند با شکست هامبورگ به قهرمانی نیم فصل نزدیک‌تر شد

تیم بروسیا دورتموند هفته دوازدهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان را با پیروزی مقابل هامبورگ پشت سرگذاشت تا یک گام دیگر به قهرمانی در نیم فصل این رقابت‌ها نزدیک‌تر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های آلمان موسوم به بوندس‌لیگا از جمعه شب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های بروسیا دورتموند و هامبورگ آغاز شد.

این بازی که در ورزشگاه "Signal Iduna Park" و در حضور بیش از 80 هزار هوادار تیم دورتموند برگزار شد، در نهایت به برتری 2 برصفر زردپوشان وست فالن انجامید تا این تیم به قهرمانی در نیم فصل بوندس‌لیگا نزدیک‌تر شود.

برای تیم دورتموند در این بازی خانگی "شینجی کاگاوا" (49) و "لوکاس باریوس" (70) گلزنی کردند و زمینه ساز دهمین پیروزی فصل شاگردان "یورگن کلوپ" شدند.

تیم دورتموند با این پیروزی 31 امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی استحکام بخشید، هامبورگ نیز با 18 امتیاز بر سکوی هفتم ایستاد.

هفته دوازدهم مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز و فردا با برگزاری دیدارهایی طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
شنبه - 22/8/89
* کایزرسلاترن - اشتوتگارت
* وردربرمن - اینتراخت فرانکفورت
* ولفسبورگ - شالکه
* کلن - بروسیا مونشن گلادباخ
* سنت پائولی - بایرلورکوزن
* ماینتز - هانوفر
یکشنبه - 23/8/89
* هوفنهایم - فرایبورگ
* بایرن مونیخ - نورنبرگ

جدول رده بندی:
1- بروسیا دورتموند 31 امتیاز (یک بازی بیشتر)
2- ماینتز 24 امتیاز
3- بایرلورکوزن 21 امتیاز
4- اینتراخت فرانکفورت 19 امتیاز
------------------------------------------
16- شالکه 9 امتیاز
17- کلن 8 امتیاز
18- بروسیا مونشن گلادباخ 7 امتیاز

کد مطلب 1190447

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