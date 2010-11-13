به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای آلمان موسوم به بوندسلیگا از جمعه شب با برگزاری یک دیدار بین تیمهای بروسیا دورتموند و هامبورگ آغاز شد.
این بازی که در ورزشگاه "Signal Iduna Park" و در حضور بیش از 80 هزار هوادار تیم دورتموند برگزار شد، در نهایت به برتری 2 برصفر زردپوشان وست فالن انجامید تا این تیم به قهرمانی در نیم فصل بوندسلیگا نزدیکتر شود.
برای تیم دورتموند در این بازی خانگی "شینجی کاگاوا" (49) و "لوکاس باریوس" (70) گلزنی کردند و زمینه ساز دهمین پیروزی فصل شاگردان "یورگن کلوپ" شدند.
تیم دورتموند با این پیروزی 31 امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی استحکام بخشید، هامبورگ نیز با 18 امتیاز بر سکوی هفتم ایستاد.
هفته دوازدهم مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز و فردا با برگزاری دیدارهایی طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
شنبه - 22/8/89
* کایزرسلاترن - اشتوتگارت
* وردربرمن - اینتراخت فرانکفورت
* ولفسبورگ - شالکه
* کلن - بروسیا مونشن گلادباخ
* سنت پائولی - بایرلورکوزن
* ماینتز - هانوفر
یکشنبه - 23/8/89
* هوفنهایم - فرایبورگ
* بایرن مونیخ - نورنبرگ
جدول رده بندی:
1- بروسیا دورتموند 31 امتیاز (یک بازی بیشتر)
2- ماینتز 24 امتیاز
3- بایرلورکوزن 21 امتیاز
4- اینتراخت فرانکفورت 19 امتیاز
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16- شالکه 9 امتیاز
17- کلن 8 امتیاز
18- بروسیا مونشن گلادباخ 7 امتیاز
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