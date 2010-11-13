به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های آلمان موسوم به بوندس‌لیگا از جمعه شب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های بروسیا دورتموند و هامبورگ آغاز شد.

این بازی که در ورزشگاه "Signal Iduna Park" و در حضور بیش از 80 هزار هوادار تیم دورتموند برگزار شد، در نهایت به برتری 2 برصفر زردپوشان وست فالن انجامید تا این تیم به قهرمانی در نیم فصل بوندس‌لیگا نزدیک‌تر شود.

برای تیم دورتموند در این بازی خانگی "شینجی کاگاوا" (49) و "لوکاس باریوس" (70) گلزنی کردند و زمینه ساز دهمین پیروزی فصل شاگردان "یورگن کلوپ" شدند.

تیم دورتموند با این پیروزی 31 امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی استحکام بخشید، هامبورگ نیز با 18 امتیاز بر سکوی هفتم ایستاد.

هفته دوازدهم مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز و فردا با برگزاری دیدارهایی طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

شنبه - 22/8/89

* کایزرسلاترن - اشتوتگارت

* وردربرمن - اینتراخت فرانکفورت

* ولفسبورگ - شالکه

* کلن - بروسیا مونشن گلادباخ

* سنت پائولی - بایرلورکوزن

* ماینتز - هانوفر

یکشنبه - 23/8/89

* هوفنهایم - فرایبورگ

* بایرن مونیخ - نورنبرگ

جدول رده بندی:

1- بروسیا دورتموند 31 امتیاز (یک بازی بیشتر)

2- ماینتز 24 امتیاز

3- بایرلورکوزن 21 امتیاز

4- اینتراخت فرانکفورت 19 امتیاز

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16- شالکه 9 امتیاز

17- کلن 8 امتیاز

18- بروسیا مونشن گلادباخ 7 امتیاز