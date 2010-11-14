- مجموعه مستند داستانی "پرستوهای زخمی" به کارگردانی غدیر باقری و تهیهکنندگی محمد جعفری در 13 قسمت 20 دقیقهای از 27 آبان ماه هر شب ساعت 20:55 از شبکه دو پخش میشود. این مستند بیانگر خاطراتی از رزمندگان تخریبچی دوران هشت سال دفاع مقدس است.
- سری جدید "فونت 35" کاری از گروه مستند شبکه دو سیما است که از روز دوشنبه 24 آبان ماه ساعت 19:50 از شبکه دو روی آنتن میرود. این برنامه به تهیهکنندگی پروین شمشکی و اجرای بنفشه رافعی به صورت زنده پخش میشود. سری جدید این برنامه نگاهی مستندگونه به مسائل امروز کودکان و نوجوانان دارد.
- ویژه برنامه "روضه رضوان" به کارگردانی محمد قنبری و تهیهکنندگی امیرحسین خرمشاهی به بررسی حج و موضوعات پیرامون آن میپردازد. پخش این برنامه از 26 آبان ماه از شبکه دو شروع میشود.
- مجموعه مستند "قلمرو بیکران" به تهیهکنندگی و کارگردانی غلامرضا صیامیزاده در شش قسمت 20 دقیقهای برای سیمای آذری شبکه سحر تهیه میشود. این مجموعه به بررسی چگونگی حضور فرهنگ ایرانی و زبان فارسی میپردازد.
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