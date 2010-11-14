به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند کاری از تامین برنامه شبکه دو سیماست که در پنج قسمت 45 دقیقه‌ای از این شبکه روی آنتن می‌رود. در این مستند از نظرات کارشناسان مختلف همچون دکتر محمود کرمی، دکتر محمدرضا همامی، مهندس بیژن فرهنگ دره شوری هم استفاده شده است.

- از هفته آینده ؛مولوی خوانی در برنامه زنده شبانگاهی "رادیو هفت" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی منصور ضابطیان به زودی از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود. مولوی خوانی توسط چهره‌های خاص هنری و ادبی انجام می‌شود.



- مستند "کیمیای خا ک" به کارگردانی عبدالحمید بقائیان و به سفارش شبکه آموزش تهیه شده و به بررسی تاریخی و معرفی مساجد قدیمی استان یزد می‌پردازد. این مستند در 13 قسمت 25 دقیقه‌ای تولید شده است.