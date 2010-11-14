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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۵۷

اخبار تلویزیون/

مستند "حیات وحش جبیران" از شبکه دو پخش می‌شود

مستند "حیات وحش جبیران" از شبکه دو پخش می‌شود

مستند "حیات وحش جبیران" با بررسی زندگی، رفتارشناسی و آسیب‌شناسی حیات وحش و محیط زیست ایران به زودی روی آنتن شبکه دو می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند کاری از تامین برنامه شبکه دو سیماست که در پنج قسمت 45 دقیقه‌ای از این شبکه روی آنتن می‌رود. در این مستند از نظرات کارشناسان مختلف همچون دکتر محمود کرمی، دکتر محمدرضا همامی، مهندس بیژن فرهنگ دره شوری هم استفاده شده است.
 
- از هفته آینده ؛مولوی خوانی در برنامه زنده شبانگاهی "رادیو هفت" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی منصور ضابطیان به زودی از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود. مولوی خوانی توسط  چهره‌های خاص هنری و ادبی انجام می‌شود.
 
 
- مستند "کیمیای خا ک" به کارگردانی عبدالحمید بقائیان و به سفارش شبکه آموزش تهیه شده و به بررسی تاریخی و معرفی مساجد قدیمی استان یزد می‌پردازد. این مستند در 13 قسمت 25 دقیقه‌ای تولید شده است. 

- مجموعه مستند داستانی "پرستوهای زخمی" به کارگردانی غدیر باقری و تهیه‌کنندگی محمد جعفری در 13 قسمت 20 دقیقه‌ای از 27 آبان ماه هر شب ساعت 20:55 از شبکه دو پخش می‌شود. این مستند بیانگر خاطراتی از رزمندگان تخریبچی دوران هشت سال دفاع مقدس است.

- سری جدید "فونت 35" کاری از گروه مستند شبکه دو سیما است که از روز دوشنبه 24 آبان ماه ساعت 19:50 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. این برنامه به تهیه‌کنندگی پروین شمشکی و اجرای بنفشه رافعی به صورت زنده پخش می‌شود. سری جدید این برنامه نگاهی مستندگونه به مسائل امروز کودکان و نوجوانان دارد.

- ویژه برنامه "روضه رضوان" به کارگردانی محمد قنبری و تهیه‌کنندگی امیرحسین خرمشاهی به بررسی حج و موضوعات پیرامون آن می‌پردازد. پخش این برنامه از 26 آبان ماه از شبکه دو شروع می‌شود.

- مجموعه مستند "قلمرو بیکران" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی غلامرضا صیامی‌زاده در شش قسمت 20 دقیقه‌ای برای سیمای آذری شبکه سحر تهیه می‌شود. این مجموعه به بررسی چگونگی حضور فرهنگ ایرانی و زبان فارسی می‌پردازد.

کد مطلب 1190839

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