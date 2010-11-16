"دیوید کلی" به قتل رسیده است/ دولت انگلستان متهم اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "دیلی میل"، در پی انتشار این گزارش که از سوی دولت انگلیس صورت گرفت از پلیس خواسته شده تا درباره مرگ این دانشمند تسلیحاتی بیشتر تحقیق کند.

"دیوید کلی" بازرس تسلیحاتی انگلیس در سال 2003 به طرز مشکوکی از دنیا رفت.

مسئولان رسیدگی به پرونده مرگ کلی که پس از افشای نام وی به عنوان منبع درز اطلاعات جنگ عراق به بی. بی. سی. به طرز مشکوکی جان باخت، در آن زمان اعلام کردند کلی خودکشی کرده است.

با این همه برخی از منتقدان مدتهاست که مفاد گزارش رسمی مرگ کلی را زیر سئوال برده اند.



در این گزارش عنوان شده که این دانشمند دولت بریتانیا نمی توانسته است از قرص های مسکن با دوز بالا مصرف کرده باشد، موضوعی که پیشتر یکی از دلایل مرگ وی اعلام شده بود.

"اندرو وات" یک داروشناس با تجربه در این باره می گوید که وی به پلیس گفته که دکتر کلی نمی توانسته دارویی با دوز بالا که برای سلامتی وی خطرناک باشد خورده باشد، زیرا که در بدن او دوز دارو بسیار کمتر از آن چیزی بوده که می توانسته منجر به مرگش شود.

دولت تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس یکی از متهمان کشته شدن دیوید کلی بود.