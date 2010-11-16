به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه با تصویب ماده 111 این برنامه ، به دستگاه های اجرایی و یا شرکت های دولتی اجازه دادند به منظور حمایت مالی از بخش های غیر دولتی و توسعه فعالیت این بخش ها، در چارچوب قوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای و یا منابع سرمایه گذاری داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات، بر اساس قراردادهای منعقده در اختیار بانک های عامل قرار دهند تا در چارچوب مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخش های غیر دولتی قرار گیرد.

بر اساس این گزارش آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد.