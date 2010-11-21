به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مصور که به کوشش خانه فرهنگ و هنر سافیا به چاپ رسیده شامل بخشهای مختلقی است که از آن جمله می‌توان به روزی جنگی بود، این پاییز قرمز است، بحران بالا می‌گیرد، روزهای پیروزی فرا می‌رسد، اروند مهار می‌شود و درجه درد بالاست اشاره کرد.

در بخش "این پاییز قرمز است" در توضیح عکسها می‌خوانیم: در ایران پاییز فصل آغاز سال تحصیلی است. سال 1359 در عراق رئیس جمهوری حاکم بود که برای شروع پاییز برنامه‌های دیگری داشت و پاییز را فصل جنگی خونین انتخاب کرده بود. صدام روز شروع جنگ را روز صاعقه و نام جنگ را قادسیه و خود را سردار قادسیه نامیده بود. شهریور که به پایان می‌رسید جنگی آغاز شد که پاییز این سال را خونین کرد.

این کتاب با کار تحقیقی مرتضی پایدار، یزدان کریمی و مرتضی مصطفوی و همچنین با همکاری کارشناس سیاسی نظامی سردار احمد سیاف زاده تالیف شده است.

کتاب "هشت سال این‌گونه گذشت" با شمارگان 5000 نسخه در 68 صفحه و به قیمت 9900 تومان به چاپ رسیده است.

