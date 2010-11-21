تلاش محققان برای تولید دارو بر پایه پروتئین های نوترکیب گیاهی

دکتر مجتبی خیام نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: یکی از فعالیتهایی که پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به آن پرداخته است، بحث تولید محصولات ترانس ژنتیک و استفاده از گیاهان به عنوان ماده اولیه داروها بر پایه پروتئین نوترکیب است.

وی ادامه داد: محققان این پژوهشکده تحقیقاتی را در زمینه تولید دارو از پروتئین های نو ترکیب گیاهی اجرایی کردند و در این راستا اقدام به تالیف کتاب "کشاورزی مولکولی" کرده اند. این کتاب در خصوص آخرین دستاوردهای این حوزه است که در هفدهمین جشنواره کتاب سال دانشجویی به عنوان کتاب برتر حوزه کشاورزی انتخاب شد.

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، محور اصلی این کتاب را تولید پروتئین های نوترکیب ذکر و خاطرنشان کرد: در این کتاب مباحثی در خصوص تولید پروتئین های نوترکیب از گیاهان و استفاده از آن در تولید دارو آورده شده است و مسایلی در زمینه مفهوم کشاورزی مولکولی، محصولات گیاهی، تولید انواع آنتی بادی ها و آنتی ژنها، میزبانهای گیاهی برای کشاورزی مولکولی مانند گیاهان برگی چون توتون، یونجه، کاهو و اسفناج و فرآیندهای کشاورزی مولکولی از ژن مورد نظر تا تولید محصولات را مطرح کرده است.

خیام نکویی، سیستم های "بیانی" برای کشاورزی مولکولی در گیاهان، استراتژی بیان ژن و راهکارهای بیان ژنهای دارویی در بافتهای هدف و بیان اثرات تولید میزبان بیان کننده پروتئین های نو ترکیب و نوع سیستم و استراتژی بیان ژن را از دیگر مباحث این کتاب نام برد.