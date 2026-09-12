آزاد شیخ‌ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات ۴۸ ساعته گشت، کنترل، پایش و بیتوته شبانه نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه و شهرستان پاوه در مناطق حفاظت‌شده بوزین و مرخیل خبر داد.

وی اظهار کرد: این عملیات با مشارکت نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان، شهرستان پاوه و یگان حفاظت بخش باینگان و با هدف پیشگیری و برخورد با تخلفات شکار و صید انجام شد که در جریان آن سه اکیپ متخلف شناسایی و ۱۷ نفر دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه افزود: در این عملیات چهار قبضه سلاح شکاری، پنج دستگاه دوربین شکاری، لاشه پنج قلاده گراز وحشی و مستندات مربوط به شکار گونه‌های مختلف حیات‌وحش از جمله کل وحشی، کبک وحشی، یک قلاده گرگ خاکستری و یک حلقه لوس‌مار کشف و ضبط شد.

شیخ‌ویسی با اشاره به همکاری دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان زیست‌محیطی گفت: پس از هماهنگی با دادستان شهرستان پاوه، هشت نفر از متخلفان بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند و یک دستگاه خودروی پاترول نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

وی ادامه داد: هفت نفر دیگر از متخلفان نیز پیش از اقدام به شکار، توسط نیروهای یگان حفاظت شناسایی و متوقف شدند که برای آنها صورتجلسه تنظیم و پرونده تخلف تشکیل شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه از تشکیل دو پرونده قضایی دیگر در ارتباط با شکارهای انجام‌شده خبر داد و خاطرنشان کرد: پس از تکمیل مستندات و طی اقدامات قانونی، این پرونده‌ها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

شیخ‌ویسی با تقدیر از همکاری مراجع قضایی و نیروهای نظامی و انتظامی تصریح کرد: گشت و کنترل در مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه شکار و صید غیرمجاز و تخریب زیستگاه‌ها مطابق قانون برخورد می‌شود.

وی تأکید کرد: حفاظت از زیستگاه‌ها و گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش نیازمند حضور مستمر نیروهای محیط زیست و همراهی دستگاه قضایی و مردم است.

وی در پایان گفت: منطقه حفاظت‌شده بوزین و مرخیل شهرستان پاوه از زیستگاه‌های ارزشمند حیات‌وحش استان کرمانشاه محسوب می‌شود و به همین دلیل حفاظت و پایش مستمر این عرصه‌ها در اولویت برنامه‌های یگان حفاظت محیط زیست استان قرار دارد.