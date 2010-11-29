مدیریت شهری تهران به نیازهای معنوی مردم نیز توجه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علم الهدی با حضور در جمع ائمه جماعات شهرداری تهران با اشاره به واقعه بزرگ غدیر و اهمیت آن در عالم تشیع گفت: از صدر اسلام و پس از رحلت رسول اکرم (ص) حکام با مشکلی به نام هراس از امامت در صدد حذف آن بودند، مسئله هراس از حاکمیت اجرایی اهل بیت (ع) مخصوص اهل تسنن نبوده و حتی زمانی که قدرتهایی مانند صفویه سرکار آمدند از مسئله ای با عنوان امامت هراس داشتند.

آیت الله علم الهدی گفت: اگر به جریان سکولار نگاه کنیم در می یابیم که اعتقادی به اسلام، شیعه و ولایت فقیه ندارند و متاسفانه در برخی جریانهای سیاسی نیز رسوخ کرده و مورد تایید بزرگان نیز قرار گرفته اند.

وی با اشاره به حضور گسترده روحانیت در مدیریت شهری افزود: حضور مجموعه ای برای تبلیغ مسائل دینی در تشکیلات شهرداری تهران قابل توجه و جالب است، اینکه مجموعه ای از روحانیون توانسته اند مدیریت شهری را در استخدام مراکز دینی درآورند امری بسیار چشمگیر و ارزشمند است و همچنین علاوه بر این که مدیریت شهری در بحث مسائل مادی بهداشتی و رفاهی مردم در شهر تهران فعالیت می کند، حضور روحانیون باعث توسعه مدیریت معنوی شهر نیز شده این بسیار قابل توجه و تمجید است.

امام جمعه مشهد گفت: مسلما در کنار هر اقدام مثبتی ممکن است نواقصی هم وجود داشته باشد که خوشبختانه در مورد شهرداری تهران نواقصی که به شهردار تهران اطلاع داده شد وی با سعه صدر مسائل را پذیرفته و نسبت به حل آنها اقدام کرد. به هر حال من معتقدم با تکیه بر شخصیت ارزشی دکتر قالیباف که از فرماندهان رشید دفاع مقدس بوده است می توان در حوزه مدیریت معنوی شهر تهران نیز تحول عظیمی ایجاد کرد که با حضور روحانیون بخشی از این اتفاق رخ داده است.





