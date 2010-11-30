به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عین‌الله صلواتی قبل از ظهر سه‌شنبه در گردهمایی توجیهی مبلغین اعزامی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم طی سخنانی با تأکید بر تأثیرگزاری تبلیغ چهره به چهره گفت: هیچ ابزار و رسانه‌ای کارایی تبلیغ چهره به چهره را ندارد.



وی در ادامه با اشاره به ضرورت ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ابراز داشت: تبلیغ چهره به چهره و به خصوص منبر فرصتی خوب در جهت ترویج این فریضه در بین مردم است.



مسئول اعزام مبلغ سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه ارشاد و راهنمایی مردم فریضه‌ای بسیار ارزشمند است بیان کرد: مبلغین باید قبل از سخنرانی‌ها آمادگی لازم و مطالعه جامع و کاملی نسبت به موضوع مورد نظر داشته باشند.



مبلغان باید با جوانان ارتباط برقرار کنند



وی در ادامه خطاب به مبلغان اظهار داشت: برخی از جوانان خود را با فاصله نسبت به روحانیت می‌بینند و مبلغان باید سعی کنند تا با جوانان ارتباط نزدیکی برقرار کرده و آنهایی را که دارای انگیزه استعداد و انگیزه معنوی هستند شناسایی کرده و به سمت طلبه شدن رهنمون سازند.



صلواتی سخنرانی درباره مسائل اعتقادی را ضروری دانست و بیان کرد: هر چه قدر میزان اعتقادات افراد قوی‌تر باشد انگیزه معنوی و دوری از گناه در افراد بیشتر خواهد شد.



200 مبلغ از سوی سازمان تبلیغات به مناطق محروم کشور اعزام می‌شوند



مسئول اعزام مبلغ سازمان تبلیغات اسلامی قم همچنین در پایان مراسم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال 200 مبلغ به مناطق مختلف کشور اعزام می‌شوند گفت: این تعداد در سال گذشته 300 نفر بود که امسال با توجه به اعتبارات و با نظر دفتر مرکزی به 200 نفر تقلیل یافته است.



وی با اشاره به رویکرد دولت بر توجه به مناطق محروم ابراز داشت: امسال اعزام مبلغین به مناطق محروم کشور از جمله؛ ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر بوده است.



صلواتی درباره بیمه طلاب در حوادثی که در حین تبلیغ برای این افراد رخ می‌دهد گفت: تمامی طلابی که جهت تبلیغ اعزام می‌شوند بیمه هستند.



وی همچنین ابراز داشت: در طول تبلیغ بازرسان سازمان تبلیغات با حضور در محل های مورد نظر نحوه فعالیتهای مبلغین را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.