به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس عصر روز یکشنبه در ادامه بررسی مواد مراعی مانده از برنامه پنجم توسعه ماده 122 مقرر کردند، شرکت توانیر و شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو موظف است با استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاه های موجود یا در دست اجرا با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولیدکنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیت های تولید برق مشترکین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا دوازده هزار (12.000) مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام کند.

به موجب تبصره ای از این ماده،‌در صورت تمایل بخش های غیردولتی به تبدیل نیروگاه های گازی موجود خود به سیکل ترکیبی، شرکت توانیر و شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو می توانند از محل منابع موضوع بند (الف) این ماده نسبت به پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به آنها اقدام کند.

در ادامه تصریح شده است؛ به شرکت توانیر و شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده می شود نسبت به انعقاد قراردادهای بلند مدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی های نو و انرژی های پاک با اولویت خرید از بخش های خصوصی و تعاونی اقدام کند.

براساس این ماده قیمت خرید برق این نیروگاه ها علاوه بر هزینه های تبدیل انرژی (در بازار رقابتی شبکه سراسری- بازار برق)، بالحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف نشده، بازدهی، عدم انتشار آلاینده ها و سایر موارد به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

در تبصره ای از یان بند آورده است؛ وزارت نیرو مجاز است با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) منابع مورد نیاز این جزء ‌را از محل منابع حاصل از فروش نیروگاه ها و سایر دارایی ها ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم الشرکه خود و سایر شرکت های تابعه و وابسته و بنگاه ها تامین و تمهیدات لازم را برای این نیروگاه ها جهت استفاده در شبکه سراسری برق فراهم نماید.

براساس بند دیگری وزارت نیرو موظف شده از توسعه نیروگاه های با مقیاس کوچک تولید بررق توسط بخش های خصوصی و تعاونی حمایت کند.

در بند دیگری وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه پنجم توسعه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا بیست و پنجم هزار (25.000) مگاوات از طریق سرمایه گذاری بخش های خصوصی (داخلی- خارجی) عمومی، تعاونی و یامنابع داخلی شرکت های تابعه و یابه صورت روش های متداول سرمایه گذاری از جمله (Bot, Boo) اقدام نماید.

در تبصره ای از این ماده سهم بخش های خصوصی و تعاونی ازمیزان بیست و پنج هزار (25.000) مگاوات فوق الذکر، حداقل ده هزار (10.000) مگاوات است.

درادامه تصریح شده است: ‌وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت) برق از نیروگاه های با سوخت غیریارانه ای متعلق به بخش های خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

در ادامه آورده شده وزارت نیرو مکلف است درصورت نیاز با حفظ مسئولیت تامین برق، به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاه های خارج از مدیریت آن وزارتخانه، براسا دستورالعملی که به تایید شورای اقتصاد می رسد، نسبت به خرید برق این نیروگاه ها اقدام کند.

چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژی برق را در شبکه انتقال و توزیع کاهش دهد، وزارت نیرو موظف است نسبت به خرید انرژی بازیافت شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی کبه تصویب شورای اقتصاد می رسد اقدام و یا مجوز صادرات به همان میزان را صادر نماید.

در تبصره از این ماده آورده است، دستورالعمل مربوط به این بند باید ظرف سه ماه پس از تصویب برنمه توسط وزارت نیرو تدوین به تائید معاونت برسد.

در بند دیگری تصریح شده است قیمت انرژی برای واحدهایی که مصرف سالانه سوخت آنها بیش از دو هزار متر مکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها و ضوابط موضوع دستورالعمل های این ماده، که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با ارائه فرصت مناسب افزایش می یابد.