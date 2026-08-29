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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۴

ساختمان جدید اداره‌ کل کمیته امداد خراسان شمالی افتتاح شد

ساختمان جدید اداره‌ کل کمیته امداد خراسان شمالی افتتاح شد

بجنورد- ساختمان جدید اداره‌کل کمیته امداد خراسان شمالی با زیربنای سه هزار و ۷۶۰ مترمربع و اعتبار ۱۹۴ میلیارد تومان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان جدید اداره‌کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی در زمینی به مساحت پنج هزار و ۶۰۰ مترمربع و در چهار طبقه احداث شده است.

این ساختمان با اعتباری بالغ بر ۱۹۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و قرار است با فراهم کردن فضای مناسب، زمینه ارتقای ارائه خدمات به مددجویان و جامعه هدف کمیته امداد در استان را فراهم کند.

آیین افتتاح این پروژه با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، نمایندگان مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

ساختمان جدید اداره‌کل کمیته امداد خراسان شمالی در راستای توسعه زیرساخت‌های اداری و تسهیل ارائه خدمات به مددجویان و نیازمندان استان به بهره‌برداری رسیده است.

کد مطلب 6930841

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