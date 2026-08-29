به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای هفته چهارم فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران امروز شنبه با برگزاری سه دیدار دیگر در حالی پیگیری میشود که هر کدام از آنها میتواند در سرنوشت تیمهای حاضر در بالا و پایین جدول تأثیرگذار باشد، اما بدون تردید مهمترین دیدار امروز در ورزشگاه شهر قدس میان پرسپولیس و ملوان برگزار خواهد شد.
پرسپولیس – ملوان؛ سرخها به دنبال بازگشت
پرسپولیس پس از شکست هفته گذشته مقابل تراکتور، امروز در شرایطی برابر ملوان قرار میگیرد که برای بازگشت به مسیر پیروزی و کاهش فشار موجود، بیش از هر چیز به سه امتیاز این مسابقه نیاز دارد.
سرخپوشان که در هفتههای اخیر با فراز و نشیبهایی روبهرو بودهاند، حالا مقابل ملوانی قرار میگیرند که همواره یکی از حریفان سرسخت پرسپولیس بوده است. ملوان نیز از سه مسابقه اخیر خود یک پیروزی، یک تساوی و یک شکست به دست آورده و با انگیزه کسب امتیاز به مصاف پرسپولیس خواهد رفت.
این مسابقه از جهات مختلف برای مهدی تارتار اهمیت ویژهای دارد. سرمربی پرسپولیس که نخستین تجربه خود را روی نیمکت این تیم پشت سر میگذارد، نمیخواهد با یک نتیجه نامطلوب دیگر وارد فضای پرانتقاد هواداران شود. بهخصوص اینکه دربی پایتخت نیز در ادامه مسیر لیگ قرار دارد و کسب سه امتیاز مقابل ملوان میتواند آرامش بیشتری برای تارتار و تیمش ایجاد کند.
پرسپولیس در این مسابقه علاوه بر سه امتیاز، به دنبال کسب اعتماد هواداران و بازگشت به شرایطی است که بتواند با دست پر وارد ادامه رقابتهای لیگ شود. در سوی مقابل، ملوان نیز نشان داده است که برای تیمهای مدعی حریفی آسان نیست و میتواند برای سرخپوشان دردسرساز شود.
فجر سپاسی – ذوبآهن؛ دو تیم به دنبال بهبود شرایط
در دیگر دیدار امروز، فجر سپاسی برابر ذوبآهن قرار میگیرد؛ مسابقهای که برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است.
فجر سپاسی در سه بازی قبلی خود پنج امتیاز به دست آورده و روند نسبتاً مناسبی داشته است. نماینده شیراز امیدوار است با ادامه همین روند و کسب امتیاز مقابل ذوبآهن، شرایط خود را در جدول بهبود ببخشد.
در طرف مقابل، ذوبآهن در سه مسابقه گذشته تنها دو تساوی کسب کرده و برای فاصله گرفتن از شرایط فعلی، نیازمند یک پیروزی است. به همین دلیل انتظار میرود دو تیم با انگیزه متفاوت اما هدف مشترک کسب امتیاز وارد زمین شوند.
مس شهربابک – صنعت نفت آبادان؛ جدال برای فرار از بحران
در سومین دیدار امروز نیز مس شهربابک و صنعت نفت آبادان مقابل یکدیگر قرار میگیرند که اهمیت آن بیشتر از هر چیز به وضعیت دو تیم در بخش پایین جدول بازمیگردد.
هر دو تیم برای عبور از شرایط دشوار فعلی به امتیاز نیاز دارند و همین موضوع میتواند این مسابقه را به دیداری محتاطانه اما پرفشار تبدیل کند. پیروزی در این مسابقه برای هر یک از دو تیم میتواند علاوه بر سه امتیاز، از نظر روحی نیز اهمیت زیادی داشته باشد و امید آنها را برای ادامه فصل افزایش دهد.
سه بازی و بک هدف!
در مجموع بازی های امروز با بک هدف مشخص اما با تفاوت های آشکار در جدول لیگ برتر برگزار می شود. پرسپولیس برای بازگشت به مسیر پیروزی و کاهش فشارها، فجر سپاسی و ذوبآهن برای بهبود جایگاه خود در جدول و شهربابک و صنعت نفت آبادان برای فرار از بحران به میدان میروند.
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