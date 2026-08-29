به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی با عنوان «راه حل مسئله فلسطین در اندیشه امام شهید امت» با حضور حجت الاسلام دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، آیت‌الله محمدحسن اختری، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و علما و اندیشمندان داخلی و خارجی شرکت کننده در چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد.



در ابتدای نشست، آیت‌الله اختری طی سخنانی درباره طرح رفراندوم در فلسطین که از سوی رهبر شهید انقلاب مطرح شد، تأکید کرد: طرح امام شهید درباره برگزاری انتخابات در فلسطین، بسیار ارزنده، اصولی و عقلانی است و بهترین راه حل برای نجات فلسطین و پایان دادن به تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی است و موجب ایجاد امنیت، وفاق و وحدت میان امت های مسلمان است لذا اگر این طرح در فلسطین پیاده شود، اسرائیل جنایتکار کنار زده می شود و منطقه در صلح و آرامش قرار خواهد گرفت.

راه حل فلسطین تنها مقاومت است

در ادامه، حسین محمدی سیرت، نماینده دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید، آیت الله سیدعلی خامنه ای، با اشاره به اینکه راه حل رهبر شهید برای حل مسئله فلسطین حدود چهار دهه است که مطرح شده و برگزاری رفراندوم مسئله جدیدی نیست، خاطرنشان کرد: در نگاه امام شهید رفراندوم دو راهکار دارد: یکی راهکار غربی و دیگری راهکار مقاومتی؛ که راهکار غربی و آمریکایی دارای نواقصی است زیرا در نگاه آمریکا، مشروعیت رژیم صهیونیستی نهفته است و همچنین آمریکا پیشنهاد صلح و مذاکره را مطرح می کند، که ایران تجربه تلخی از مذاکره دارد.

وی افزود: راه حل مسئله فلسطین از نگاه رهبر شهید، تنها مقاومت است. این راه حل غیرعقلانی و صرفا تهاجمی نیست بلکه بنا به فرموده رهبر شهید، باید مقاومت کرد تا دشمنان به رأی مردم فلسطین تسلیم شوند. از این رو ایده رفراندوم یک ایده انفعالی نیست و مقاومت و رفراندوم دو بال راه حل مسئله فلسطین هستند.

راه حل آمریکایی به نفع مردم فلسطین نیست

حسان عبدالله، رئیس هیئت مدیره تجمع علمای مسلمان لبنان، به عنوان سخنران بعدی در این نشست، با اشاره به اینکه مقاومت یک نبرد واقعی میان جبهه حق و باطل است، گفت: همه به این نتیجه رسیده اند که راه حل آمریکایی نمی تواند به نفع مردم فلسطین باشد زیرا اسرائیل به راحتی فلسطین را اشغال کرده است لذا طرح مسئله رفراندوم بسیار مورد اهمیت است.



وی تأکید کرد: ما برای عملی کردن ایده امام شهید نیاز به اقدامات عملی داریم و از کشورهای دیگر و مردمی که حامی فلسطین هستند می خواهیم با هماهنگی با ایران رفراندوم را اجرا کنند.



این عالم لبنانی تشکیل کمیته پیگیری برگزاری رفراندوم را خواستار شد تا برای انجام این همه پرسی در فلسطین اشغالی بستر سازی کند.

وی افزود: اعضای این کمیته باید افرادی روشنفکر باشند تا بتوانند با تبلیغات صحیح در رسانه ها مسئله رفراندوم را در میان همه مردم جهان جا بیندازند و با استفاده از شبکه های اجتماعی پیام خود را به میلیون ها انسان در سراسر جهان مخابره کنند.

عرب‌ها ابتکاری برای مسئله فلسطین ندارند/ ایران نباید به تنهایی مسئولیت سنگین رفراندوم در فلسطین را برعهده بگیرد

در ادامه نشست، شیخ زهیر جعید، هماهنگ کننده جبهه عمل اسلامی لبنان، با اشاره به اینکه ایران در معرض شدیدترین حملات نظامی و امنیتی و تحریم های اقتصادی شدید قرار دارد، گفت: ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی مسئله فلسطین را مسئله اصلی خود قرار داده و همواره از فلسطین و مسجد الاقصی دفاع کرده است.



وی افزود: عرب ها هیچ ابتکاری برای حل مسئله فلسطین ارائه نداده اند اما پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران که اندیشه امام شهید بوده مورد تمجید است و همه باید در جهت عملی کردن این پیشنهاد اقدام کنند.

شیخ محمود قدور، رئیس مجلس اسلامی علوی لبنان، دیگر سخنران این نشست بود. وی با بیان اینکه نباید جمهوری اسلامی ایران به تنهایی مسئولیت سنگین اجرای رفراندوم در فلسطین را برعهده بگیرد، تأکید کرد که باید سایر کشورها نیز از ایران در این زمینه حمایت همه جانبه داشته باشند.

وی افزود: ایران با حمایت همه جانبه خود از فلسطین، متحمل خسارات بسیاری شده است لذا ما باید با هرگونه تفرقه مقابله کرده و همه را به وحدت دعوت کنیم زیرا ما به دنبال فلسطینی به پایتختی قدس شریف هستیم.

علمای جهان اسلام از فلسطین حمایت همه جانبه کنند



در ادامه، عباس خامه یار، رایزن پیشین فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، در سخنانی با بیان اینکه فلسطین همواره در عمق وجدان ایرانیان جا داشته و در تاریخ ایران چهره های فراوانی بوده اند که از روز اشغال فلسطین از این سرزمین حمایت کرده اند، خاطرنشان کرد: زمانی که انقلاب اسلامی ایران پیروز شد، ایران با سر دادن شعار «امروز ایران، فردا فلسطین» حمایت دائمی خود را از فلسطین ادامه دهد و امروز تهران در زمینه های اقتصادی و نظامی اقدامات بسیاری در حمایت از فلسطین انجام می دهد.

وی با طرح این سوال که وحدت و انسجام علمای اسلام کجاست؟ تأکید کرد: باید همه علمای مسلمان به صحنه آمده و از فلسطین اعلام حمایت کنند چرا که مردم ایران همواره به طور همه جانبه از ملت فلسطین حمایت می کنند و امیدوارم که مردم سایر کشورها نیز به آنان بپیوندند.

برخی کشورهای منطقه هنوز خطر رژیم صهیونیستی را درک نکردند



شیخ حسن البغدادی، عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان نیز در نشست شورای عالی مجمع بیداری اسلامی که در حاشیه چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: مسئله فلسطین، مسئله اصلی امت اسلامی است لذا این مسئولیت بر عهده همه ماست که در حد توانمان به مردم فلسطین برای آزادی سرزمین خود کمک کنیم.



وی با بیان این که کشورهای منطقه متأسفانه خطرات رژیم صهیونیستی را درک نکردند و گمان می کنند که خطر این رژیم تنها مربوط به کشورهای همجوار فلسطین است، تصریح کرد: امروز همه متوجه شده‌اند که خطر آمریکا و اسرائیل تنها محدود به کشورهای هم مرز نیست و همه باید احساس خطر کنند.



عضو شورای مرکزی حزب الله تأکید کرد: امروز زمان آن رسیده است که اندیشه امام شهید و فرزند خلف ایشان حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را مد نظر قرار دهیم.



وی با اشاره به جنایات غربی‌ها و آمریکایی ها بدون پایبندی به اخلاق گفت: ما شاهد بودیم که جمهوری اسلامی ایران با پایبندی به اخلاق اسلامی در برابر آمریکا ایستاد.



شیخ حسن البغدادی با تأکید بر اهمیت مقاومت تصریح کرد که آمریکایی ها می خواهند مقاومت را از پای درآورند اما می بینیم که جمهوری اسلامی ایران و مقاومت هر روز قوی‌تر می شوند.

مهمترین دغدغه یمن حمایت از فلسطین است

در ادامه نشست، سید احمد عبدالملک از یمن ضمن تشکر از برگزاری این نشست با بیان این که بسیاری گمان می‌کنند فلسطین یک موضوع حاشیه‌ای است، گفت: مهم‌ترین دغدغه ما در یمن حمایت همه جانبه از فلسطین است.

وی با بیان این که ما حتی از نظر رسانه‌ای نیز در تحریم هستیم، تصریح کرد: ما نتوانستیم صدای واقعی جبهه مقاومت را که هدف آن حمایت از مردم فلسطین بود به گوش جهانیان برسانیم.

عبدالملک افزود: در یمن ۲۵ هزار نفر زیر خط فقر زندگی می کنند اما با همه مشکلات خود دست از حمایت از فلسطین بر نمی دارند.

وی با اشاره به سانسور شدید رسانه‌ای در جهان گفت: ما گمان می‌کردیم که بعد از جنگ چیزی از تهران باقی نمانده است؛ اما زمانی که به اینجا سفر کردیم اثری از جنگ ندیدیم.

بسیاری از حاکمان مسلمان مشغول دنیا شده‌اند

در بخش دیگری از این نشست، شیخ منصور مندور، از علمای الازهر مصر، با اشاره به شرایط سخت امروز امت اسلامی، تصریح کرد که پیامبر ما از زمان بعثت شریف خود وضعیت امروز مسلمانان را پیش بینی کرده و حب دنیا و تنفر از مرگ را عامل این وضعیت معرفی نمودند.

وی با بیان این که امروز شاهدیم که انسان ها وجدان خود را زیرپا گذاشته، خود را به نادانی زده و در مسند قدرت نشسته اند، گفت: آزادی از نظر اسلام این نیست که هر چه بخواهی به دست بیاوری بلکه آزادی در منطق اسلامی این است که همه مسلمانان خود را اعضای یک پیکر بدانند با یکدیگر احساس همدلی کنند.



شیخ مندور ترس از مرگ را یک رذیلت خواند و گفت: بسیاری از حاکمان مسلمان مشغول دنیا شده و جهاد را فراموش کرده‌اند.