به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، لی بیونگ-هان با هوانگ دونگ-هیوک، خالق سریال «بازی مرکب»، در فیلم مهیج علمی تخیلی «باشگاه کی. او.»، که اولین فیلم بلند این کارگردان پس از نزدیک به یک دهه است، دوباره همکاری می‌کند.

استودیو فرستمن، شرکت تولیدی که هوانگ با تهیه‌کننده کیم جی-یئون اداره می‌کند، انتخاب بازیگران را تأیید و اعلام کرد فیلمبرداری برای نیمه اول سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است.

لی که بازیگر نقش اصلی مرد در مجموعه «بازی مرکب» بود، در صدر فهرست بازیگران فیلم جای دارد و پارک هه-سو، دیگر بازیگر این مجموعه، نیز در این فیلم بازی می‌کند. اوه جونگ-سه بازیگر «اشکالی نداره که خوب نباشی»، چو یئو-جئونگ بازیگر «انگل» و کیم سو-جین بازیگر «مرد ایستاده در کنار» نیز برای اولین بار با بازی در این فیلم با هوانگ همکاری می‌کنند.

این فیلم بر آینده‌ای نزدیک تمرکز دارد که در آن ثروت می‌تواند جوانی بیولوژیکی را بخرد و یک نخبه پیر را که پول و قدرت را احتکار می‌کند، در مقابل نسل جوانی قرار می‌دهد که از هر دوی این ویژگی‌ها محروم هستند. «باشگاه K.O» مخفف «باشگاه کشتن پیرمردان» و عنوانی است که جنگ طبقاتی را در هسته داستان بیان می‌کند.

استودیو «فرستمن» با ساخت «بازی مرکب» شهرتی جهانی به دست آورد و از آن زمان با سریال «امور نه تنها راز» به تلویزیون روی آورد، با «باشگاه K.O. » به تولید فیلم در کنار بنیانگذارش بازگشته است.

هوانگ ایده «بازی مرکب» را برمبنای چالش‌های اقتصادی خود و همچنین نابرابری طبقاتی در کره جنوبی و سیستم سرمایه‌داری خلق کرد. اگرچه هوانگ داستان را سال ۲۰۰۹ نوشت، او نتوانست یک شرکت تولیدی برای تأمین بودجه این ایده پیدا کند تا اینکه نتفلیکس در حوالی سال ۲۰۱۹ به‌منظور گسترش محصولات نمایشی خارجی خود به آن علاقه نشان داد.

وی سال ۲۰۱۷ درام تاریخی سینمایی «قلعه» را ساخت و پس از آن کمدی «میس گِرنی» و درام «خاموش» را در کارنامه خود داشت. او اولین کارگردان آسیایی بود که با «بازی مرکب» جایزه امی کارگردانی را برای یک سریال خارجی زبان دریافت کرد.

از جمله آثار اخیر لی می‌توان به «انتخاب دیگری نیست» پارک چان-ووک و درام «مسابقه» اشاره کرد.

«بازی مرکب» ۳ فصل در نتفلیکس پخش و به یکی از پربیننده‌ترین سریال‌های این پلتفرم در سراسر جهان بدل شد و هوانگ را به عنوان یکی از موفق‌ترین صادرات صنعت سرگرمی کره‌ای به جهان معرفی کرد.