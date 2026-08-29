فاضل نعمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مسابقات کونگ‌فو قهرمانی استان هرمزگان در بخش بانوان، یادواره ۱۶۸ شهید مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب و انتخابی تیم منتخب استان روز گذشته ۶ شهریورماه در سالن شهید سلیمانی بندرعباس برگزار شد.

وی افزود: این رقابت‌ها در چهار رده سنی و با حضور ۱۶۰ ورزشکار از ۶ تیم و در سبک‌های توآ، فول‌کونگ‌فو، توتایما، پرتوآ، گنگ‌توان و کونگ‌فو آزاد برگزار شد.

رئیس هیأت کونگ‌فو و هنرهای رزمی استان هرمزگان، بیان کرد: مسابقات از ساعت ۸ صبح آغاز شد و تا ساعت ۲۲ ادامه داشت و در پایان نفرات برتر هر وزن مشخص و در مراسم اختتامیه از ورزشکاران برتر با اهدای مدال و حکم قهرمانی تجلیل شد.

نعمانی ادامه داد: در بخش تیمی تیم‌های کونگ‌فو توتایما، گنگ‌توان و کونگ‌فو توآ به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند و کاپ اخلاق نیز به تیم کونگ‌فو آزاد اختصاص یافت.

وی با اشاره به هدف انتخابی این مسابقات، گفت: نفرات برتر رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان پس از اعلام نظر کمیته فنی هیأت در تاریخ ۹ مهرماه به مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.

رئیس هیأت کونگ‌فو و هنرهای رزمی هرمزگان برگزاری این رقابت‌ها را فرصتی برای شناسایی استعدادهای برتر بانوان استان و تشکیل تیم منتخب هرمزگان برای حضور در رقابت‌های کشوری عنوان کرد.