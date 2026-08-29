  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۵

رد پای تل‌آویو در درگیری‌های داخلی سودان

رد پای تل‌آویو در درگیری‌های داخلی سودان

انتشار یک گزارش از مداخلات رژیم صهیونیستی در درگیری های داخلی سودان و حمایت از شبه نظامیان واکنش سریع حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه آفریکا اینتلیجنس گزارش داد که سرکردگان شبه نظامیان واکنش سریع در سودان و در رأس آنها محمد حمدان دقلو موسوم به حمیدتی از زمان آغاز جنگ در این کشور تماس های خود را با رژیم صهیونیستی حفظ کرده و سفرهایی را به تل آویو انجام داده اند.

بر اساس این گزارش، مسئولان شبه نظامیان واکنش سریع در می ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶ به تل آویو سفر کرده تا با مسئولان بخش آفریقای وزارت خارجه رژیم صهیونیستی و افسران سرویس جاسوسی این رژیم دیدار کنند.

در این گزارش آمده است که عبدالرحیم حمدان دقلو معاون حمیدتی و القونی برادرش در این سفرها حاضر بوده اند. رژیم صهیونیستی تجهیزات رصد و دیگر تجهیزات نظامی را از سال ۲۰۲۱ از طریق یک کانال مرتبط با موساد در اختیار شبه نظامیان واکنش سریع در سودان قرار داده و هم زمان نیز روابط رسمی خود را با دولت این کشور تقویت کرده است.

کد مطلب 6930837

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها