ناصر حمزه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به اینکه امسال 4700 دانش آموز پسر مقطع دوم دبیرستان به مناطق جنگی اعزام می‌شوند گفت: این اعزام‌ها 3 روزه و برای برگزاری عملی درس آمادگی دفاعی دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان است.



وی با بیان اینکه این اعزام ها در دو مرحله انجام می‌شود ابراز داشت: در مرحله اول 2800 دانش آموزان در غالب 7 کاروان که هر کاروان 10 اتوبوس است اعزام می‌شوند.



معاون پرورشی آموزش و پرورش استان قم ادامه داد: برای هر 15 دانش‌آموز یک مربی و هر 10 اتوبوس نیز یک نفر مسئول کاروان در نظر گرفته شده و همچنین افرادی تحت عنوان روحانی و راوی نیز به همراه کاروان‌ها اعزام می‌شوند.



وی اعزام دانش آموزان از 15 آذرماه آغاز و با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا 30 آذرماه ادامه خواهد داشت.



رئیس کمیته اجرایی بسیج دانش آموزی و فرهنگیان قم با اشاره به اینکه آشنایی دانش آموزان با مناطق جنگی و چگونگی مقاومت در برابر جبهه باطل یکی از اهداف اعزام دانش آموزان است ابراز داشت: آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت از دیگر اهداف این برنامه است.



وی با بیان اینکه اعزام دانش آموزان با رضایت خانواده هایشان انجام می‌شود افزود: این اعزام‌ها جزء درس آمادگی دفاعی دانش آموزان محسوب شده و شرکت آنان الزامی است و چنانچه دانش آموزی درمرحله اول اعزام شرکت نداشته باشد باید در مراحل بعدی حتما حضور داشته باشد.



حسینی با اشاره به اینکه اعزام دانش آموزان به صورت رایگان است گفت: اعتبارات این سفر از سوی سپاه علی بن ابیطالب(ع)، آموزش و پرورش و استانداری تأمین می‌شود.



وی تأکید کرد: کلیه نکات ایمنی و بهداشتی رفت و برگشت دانش آموزان توسط سپاه علی بن ابیطالب(ع) پیش بینی شده و نگرانی دراین زمینه وجود ندارد.