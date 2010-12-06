ناصر حمزهای در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به اینکه امسال 4700 دانش آموز پسر مقطع دوم دبیرستان به مناطق جنگی اعزام میشوند گفت: این اعزامها 3 روزه و برای برگزاری عملی درس آمادگی دفاعی دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان است.
وی با بیان اینکه این اعزام ها در دو مرحله انجام میشود ابراز داشت: در مرحله اول 2800 دانش آموزان در غالب 7 کاروان که هر کاروان 10 اتوبوس است اعزام میشوند.
معاون پرورشی آموزش و پرورش استان قم ادامه داد: برای هر 15 دانشآموز یک مربی و هر 10 اتوبوس نیز یک نفر مسئول کاروان در نظر گرفته شده و همچنین افرادی تحت عنوان روحانی و راوی نیز به همراه کاروانها اعزام میشوند.
وی اعزام دانش آموزان از 15 آذرماه آغاز و با توجه به برنامهریزیهای انجام شده تا 30 آذرماه ادامه خواهد داشت.
رئیس کمیته اجرایی بسیج دانش آموزی و فرهنگیان قم با اشاره به اینکه آشنایی دانش آموزان با مناطق جنگی و چگونگی مقاومت در برابر جبهه باطل یکی از اهداف اعزام دانش آموزان است ابراز داشت: آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت از دیگر اهداف این برنامه است.
وی با بیان اینکه اعزام دانش آموزان با رضایت خانواده هایشان انجام میشود افزود: این اعزامها جزء درس آمادگی دفاعی دانش آموزان محسوب شده و شرکت آنان الزامی است و چنانچه دانش آموزی درمرحله اول اعزام شرکت نداشته باشد باید در مراحل بعدی حتما حضور داشته باشد.
حسینی با اشاره به اینکه اعزام دانش آموزان به صورت رایگان است گفت: اعتبارات این سفر از سوی سپاه علی بن ابیطالب(ع)، آموزش و پرورش و استانداری تأمین میشود.
وی تأکید کرد: کلیه نکات ایمنی و بهداشتی رفت و برگشت دانش آموزان توسط سپاه علی بن ابیطالب(ع) پیش بینی شده و نگرانی دراین زمینه وجود ندارد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی آموزش و پرورش استان قم گفت: 4700 دانش آموزان پسر مقطع دوم دبیرستان در دو مرحله به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام می شوند.
ناصر حمزهای در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به اینکه امسال 4700 دانش آموز پسر مقطع دوم دبیرستان به مناطق جنگی اعزام میشوند گفت: این اعزامها 3 روزه و برای برگزاری عملی درس آمادگی دفاعی دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان است.
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