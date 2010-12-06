به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت آلمانی اینتلیجنس، "قدری اجود تزکان" سفیر کنونی ترکیه در وین که پیشتر سرکنسول این کشور در آلمان بوده آلمانیها را خارجی ستیز خواند.

وی طی سخنانی که به سرخط اخبار روزنامه های اتریش تبدیل شده است، از برخورد مردم و سیاستمداران آلمانی با شهروندان خارجی بویژه اتباع ترکیه انتقاد کرده و در این میان تفاوتی بین دولت آلمان و اتریش قائل نشده است.

این سخنان موجب شده که برخی از سیاستمداران اتریشی خواهان برخورد قاطع دولت با سفیر ترکیه شوند.

تزکان پیشتر نیز در مصاحبه ای که روز نهم نوامبر با روزنامه دی پرسه اتریش انجام داد سیاستهای موسوم به همگرایی در کشورهای آلمانی زبان را به باد انتقاد گرفته بود.

این اظهارات نیز با واکنش‌های تندی از سوی برخی از سیاستمداران و احزاب کشور اتریش روبه رو شده و موجب گشت که وزارت خارجه اتریش سفیر ترکیه را فراخوانده و خواهان توضیح وی شود.