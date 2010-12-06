روایت ساندی تایمز از ترور"شهریاری"؛ از اذعان به نقش موساد تا ادعای انحرافی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه المنار به نقل از ساندی تایمز در این رابطه می نویسد: تیمی از موساد مسئول ترور "مجید شهریاری" بوده است.

به نوشته این روزنامه، افرادی از سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی تحت عنوان گروه "کیدون" که توانایی صحبت کردن به زبان فارسی را داشته اند پس از حضور در ایران اقدام به ترور این دانشمند هسته ای کرده اند.

به نوشته این روزنامه، گروه کیدون متشکل از 38 عضو است که پنج نفر از آنها زن هستند. عمده فعالیت این گروه در صحرای نقب بوده و تمامی افراد آن جوان هستند.

المنار در ادامه به نقل از ساندی تایمز می نویسد: این آخرین کار "معیر داگان" رئیس سابق موساد، قبل از خداحافظی از این پست بوده است.

این روزنامه درباره شناسایی "مجید شهریاری" از سوی موساد بدون اشاره به آدرس دهی قطعنامه شورای امنیت به صهیونیست های تروریست مدعی می شود: منابعی در کره جنوبی اعلام کرده اند که مجید شهریاری یک هفته پیش از ترور مذاکراتی را در پیونگ یانگ با هدف تولید مشترک سانتریفیوژ با مهندسان کره شمالی داشته و در هنگام بازگشت به ایران و در فرودگاه بین المللی دمشق در حالی که منتظر پرواز تهران بوده از سوی عوامل موساد شناسایی شده است.