به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانههای روسی، روز جمعه صدای انفجارهای متعددی در کییف شنیده شد و تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی، ستونهای عظیم دود و آتش را بر فراز پایتخت اوکراین نشان میدهد.
در همین راستا، وزارت دفاع روسیه در بیانیهای رسمی اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور با استفاده از پهپادهای تهاجمی، یکی از تأسیسات کلیدی صنایع نظامی اوکراین موسوم به «فایر پوینت» (Fire Point) را هدف قرار دادهاند. بر اساس این بیانیه، این مرکز نقش حیاتی در تولید مواد شیمیایی مورد استفاده برای ساخت موشکهای کروز ارتش اوکراین داشته است.
با وجود انتشار گسترده تصاویر این حادثه و بیانیه صریح مسکو، مقامات دولت اوکراین تا لحظه تنظیم این خبر، از ارائه هرگونه بیانیه رسمی درباره میزان دقیق خسارات یا تلفات احتمالی این مرکز خودداری کردهاند.
این اقدام نظامی روسیه در چارچوب «عملیات ویژه» این کشور صورت میگیرد که از ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) آغاز شده است. مسکو هدف از این عملیات را تأمین امنیت ملی خود در برابر گسترش ناتو و بیتوجهی غرب به نگرانیهای امنیتی روسیه اعلام کرده است.
از زمان آغاز این درگیری، روابط مسکو و کییف به رویارویی نظامی مستقیم تبدیل شده و روسیه تأکید دارد که تا زمانی که اوکراین دست از تلاش برای پیوستن به ائتلافهای نظامی غربی برندارد، عملیات نظامی خود را برای از بین بردن زیرساختهای نظامی این کشور ادامه خواهد داد.
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