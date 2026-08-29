فروش عمده آهن آلات در شیراز؛ تأمین تناژ پروژه با قیمت پلکانی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پیمانکاری که اسکلت یک ساختمان چند طبقه را تأمین میکند، با خرید خردهفروشی کارش پیش نمیرود. او به سه چیز نیاز دارد: نرخ مناسب تناژ، اطمینان از موجودی در تاریخهای مشخص، و یک طرف حساب که بتواند سر برنامه تحویل با او مذاکره کند.
خدمات فروش عمده آهن آلات شیراز در مجموعه آهن شیراز، بهعنوان یک مرکز آهن شیراز با انبار و دپوی فعال، برای همین شکل از خرید طراحی شده است.
قیمت پلکانی بر اساس تناژ
نرخ هر کیلوگرم در سفارشهای عمده بر اساس مقدار کل، نوع مقطع و شرایط تسویه تعیین میشود. برای فهرستهای ترکیبی که چند قلم را همزمان دربر میگیرد، امکان ارائه یک نرخ سبد وجود دارد. هرچه سفارش زودتر و کاملتر اعلام شود، برنامهریزی تأمین و در نتیجه نرخ نهایی بهتر خواهد بود.
برای پروژههای بزرگ، ارسال مستقیم از کارخانه به کارگاه هم بررسی میشود که یک مرحله تخلیه و بارگیری را حذف میکند و در تناژ بالا اثر محسوسی روی قیمت تمامشده دارد.
تحویل مرحلهای، مطابق برنامه اجرا
کارگاهی که فضای دپو محدود دارد، لازم نیست کل بار را یکجا تحویل بگیرد. مقدار و تاریخ هر مرحله در پیشفاکتور یا پیوست قرارداد نوشته میشود و بار طبق همان برنامه ارسال میشود. این روش سه مزیت دارد: سرمایه کمتری در انبار میخوابد، ریسک زنگزدگی و سرقت کاهش پیدا میکند، و فضای کارگاه برای اجرا باز میماند.
موجودی انبار، مزیتی که در نرخ دیده نمیشود
در ماههایی که تولید کارخانهها با محدودیت انرژی روبهرو میشود، بعضی سایزها موقتاً کمیاب میشوند و زمان تحویل طولانی میشود. نگهداری دپو در انبار شیراز برای همین است: خریدار بتواند مقدار موردنیازش را در تاریخی که لازم دارد تحویل بگیرد، بدون اینکه منتظر نوبت بارگیری کارخانه بماند.
برای پیمانکاری که جریمه تأخیر دارد یا اکیپ آرماتوربندی روی دستش مانده، در دسترس بودن بار در تاریخ مشخص از اختلاف نرخ مهمتر است.
چه اقلامی بهصورت عمده تأمین میشود؟
میلگرد ساده و آجدار، تیرآهن، ورق سیاه و گالوانیزه، نبشی و ناودانی، خاموت آماده، و تجهیزات کارگاهی شامل قالببندی، داربست و یراق بتنی. برای خرید پروفیل شیراز هم قوطی و پروفیل ساختمانی و صنعتی در سایزهای رایج موجود است. سازندگانی که همزمان چند پروژه دارند میتوانند سفارشها را در اپلیکیشن تناژ به تفکیک پروژه ثبت و پیگیری کنند.
سؤالهای پرتکرار
از چه تناژی قیمت عمده اعمال میشود؟ عدد ثابتی وجود ندارد و به نوع کالا بستگی دارد. برای اطلاع دقیق، فهرست بار را ارسال کنید تا نرخ همان سبد محاسبه شود.
امکان تثبیت نرخ برای کل سفارش هست؟ هر دو حالت قابل توافق است: تثبیت نرخ برای کل مقدار، یا تسویه هر محموله با نرخ روز. حالت انتخابی در پیشفاکتور قید میشود تا بعداً محل اختلاف نباشد.
به شهرستانهای فارس ارسال دارید؟ بله. ارسال به صدرا، مرودشت، کازرون، جهرم، فسا، داراب، لار و سایر شهرهای استان انجام میشود و به استانهای جنوبی هم با هماهنگی ارسال صورت میگیرد.
شرایط پرداخت چگونه است؟ شرایط تسویه برای سفارشهای عمده جداگانه توافق میشود و در قرارداد یا پیشفاکتور درج میگردد.
پیش از تماس، این چهار عدد را آماده کنید
مقدار تقریبی هر قلم، تاریخهای مصرف، بزرگترین خودرویی که تا پای کارگاه میآید، و محل دقیق تخلیه. با همین چهار مورد، پیشنهاد قیمت در کوتاهترین زمان آماده میشود. اگر برآورد تناژ ندارید، ماشینحساب مصرف آهن ساختمان عدد اولیه را به شما میدهد و نرخهای روز در صفحه قیمت آهنآلات شیراز در دسترس است.
مجموعه آهن شیراز دارای پروانه کسب و عضو اتحادیه آهن شیراز است و برای تمام سفارشهای عمده، فاکتور رسمی با مشخصات کامل کالا صادر میکند.
برای دریافت پیشنهاد قیمت عمده، فهرست بار و برنامه اجرای پروژه را ارسال کنید.
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