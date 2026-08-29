تعیین تکلیف رقیب آمریکایی رحمان عموزاد در مسابقات جهانی کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ از ۲ تا ۱۰ آبانماه در قزاقستان برگزار میشود و تیم ملی کشتی آزاد ایران در حالی برای حضور در این مسابقات آماده میشود که رحمان عموزاد بار دیگر در وزن ۶۵ کیلوگرم روی تشک خواهد رفت.
عموزاد که یکی از چهرههای شاخص کشتی آزاد ایران در سالهای اخیر محسوب میشود، سال گذشته با عبور از تمامی رقبای خود در رقابتهای جهانی کرواسی، عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. او در فینال این مسابقات با نمایشی مقتدرانه و با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل کوتاو کیوکا از ژاپن به پیروزی رسید و دومین طلای جهانی دوران حرفهای خود را کسب کرد.
دارنده مدال نقره المپیک پاریس در ادامه روند موفقیتهایش، سال ۲۰۲۵ را بدون شکست به پایان رساند و علاوه بر طلای جهان، قهرمانی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و رقابتهای رنکینگ سری را نیز به کارنامه خود اضافه کرد. اتحادیه جهانی کشتی نیز در پایان سال گذشته عموزاد را به عنوان نفر اول ردهبندی وزن ۶۵ کیلوگرم معرفی کرد.
در سوی دیگر، آمریکا هنوز نماینده نهایی خود در این وزن را معرفی نکرده است. اتحادیه کشتی اعلام کرده تکلیف آخرین سهمیه تیم ملی آمریکا روز ۳ مهرماه و در ایالت اوهایو مشخص خواهد شد؛ جایی که ریل وودز، دارنده مدال برنز جهان در سال ۲۰۲۵، مقابل بو باست قرار میگیرد.
این مسابقه به صورت «۲ از ۳» برگزار میشود و برنده آن دوبنده آمریکا در وزن ۶۵ کیلوگرم را در رقابتهای جهانی قزاقستان بر تن خواهد کرد.
وودز در حال حاضر یکی از مدعیان اصلی این وزن در آمریکا محسوب میشود، اما بو باست، پدیده جوان کشتی این کشور، نیز با قهرمانی در رقابتهای زیر ۲۰ سال جهان نشان داده که آماده ورود به سطح بزرگسالان است. حالا این دو کشتیگیر باید برای رسیدن به جایگاه ملیپوش آمریکا با یکدیگر رقابت کنند؛ مسابقهای که نتیجه آن میتواند حریف احتمالی رحمان عموزاد در قهرمانی جهان را مشخص کند.
عموزاد که در ردهبندی جهانی وزن ۶۵ کیلوگرم نیز صدرنشین است، برای دفاع از عنوان قهرمانی خود راهی قزاقستان خواهد شد.
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