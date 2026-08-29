عملکرد استقلال مقابل فولاد از نگاه آمار/ موفقیتی که باعث پیروزی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و استقلال در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در این دیدار هر دو تیم موقعیت‌هایی برای باز کردن دروازه یکدیگر داشتند، اما در نهایت هیچ‌کدام از حملات به گل تبدیل نشد تا امتیازات میان فولاد و استقلال تقسیم شود.

بررسی آمار این مسابقه نشان می‌دهد استقلال از نظر مالکیت توپ و تعداد موقعیت‌های ایجادشده عملکرد بهتری نسبت به میزبان خود داشته است. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده ۵۷.۳ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتند و فولاد نیز ۴۲.۷ درصد از زمان بازی صاحب توپ بود.

استقلال در این مسابقه ۱۵ شوت به سمت دروازه فولاد زد که سه مورد آن در چارچوب قرار داشت، در حالی که فولاد ۸ شوت به سمت دروازه حریف داشت که تنها یک شوت این تیم در چارچوب بود.

از نظر امید گل نیز استقلال شرایط بهتری داشت و شاخص امید گل این تیم به ۱.۴۴ رسید، در حالی که فولاد امید گل ۰.۸۷ را ثبت کرد.

آبی‌پوشان همچنین در تعداد پاس عملکرد بهتری داشتند و ۵۲۲ پاس را به ثبت رساندند که دقت آن ۸۲ درصد بود. فولاد نیز ۴۱۹ پاس با دقت ۷۸.۳ درصد انجام داد.

در بخش موفقیت در نبردها، فولاد با ثبت ۵۴.۶ درصد عملکرد بهتری نسبت به استقلال داشت که موفقیت ۴۵.۴ درصدی را در نبردها به ثبت رساند.

در این بازی فولاد ۱۳ خطا انجام داد و استقلال مرتکب ۸ خطا شد. هر دو تیم نیز ۲ کارت زرد دریافت کردند و هیچ کارت قرمزی در این مسابقه به ثبت نرسید.

آمار کلی دیدار فولاد و استقلال:

* امید گل: فولاد ۰.۸۷ - استقلال ۱.۴۴

* شوت: فولاد ۸ - استقلال ۱۵

* شوت در چارچوب: فولاد یک - استقلال ۳

* خطا: فولاد ۱۳ - استقلال ۸

* کارت زرد: فولاد ۲ - استقلال ۲

* مالکیت توپ: فولاد ۴۲.۷ درصد - استقلال ۵۷.۳ درصد

* پاس: فولاد ۴۱۹ - استقلال ۵۲۲

* دقت پاس: فولاد ۷۸.۳ درصد - استقلال ۸۲ درصد

* موفقیت در نبردها: فولاد ۵۴.۶ درصد - استقلال ۴۵.۴ درصد