محمد طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی کشتی آزاد جوانان در مسابقات جهانی گفت: به اعتقاد من نتیجه در رده جوانان به تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت یا شکست یک تیم باشد، چرا که شرایط سنی و میزان پختگی کشتی‌گیران در این رده با یکدیگر متفاوت است. شاید تیمی در یک سال قهرمان شود و سال دیگر نتیجه متفاوتی بگیرد.

وی با اشاره به اینکه تیم جوانان ایران پس از یک دهه حضور روی سکوی جهانی امسال چهارم شد و این موضوع نگرانی‌هایی به وجود آورده، افزود: طبیعی است که این نتیجه نگرانی‌هایی ایجاد کند، به‌خصوص وقتی تیم‌هایی مانند آمریکا، روسیه و ژاپن بالاتر از ایران قرار می‌گیرند، اما نگاه اصلی باید به آینده و المپیک باشد. باید ببینیم کشتی‌گیرانی که امروز در رده جوانان هستند، هنگام ورود به رده بزرگسالان به چه سطحی از پختگی فنی رسیده‌اند.

طلایی ادامه داد: ممکن است یک کشتی‌گیر در رده نوجوانان یا جوانان به دلیل قدرت بدنی بالا موفق باشد، اما وقتی به رده بزرگسالان می‌رسد، شرایط متفاوت می‌شود و آنجا کلاس فنی و توانایی‌های تکنیکی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین باید روی کشتی‌گیرانی که ظرفیت رسیدن به سطح جهانی دارند، سرمایه‌گذاری و به‌صورت مستمر کار شود.

کارشناس کشتی آزاد در پاسخ به این سوال که آیا این تیم ظرفیت و توانایی فنی قابل قبولی دارد یا خیر، گفت: به نظرم این تیم از ظرفیت خوبی برخوردار است، به خصوص اینکه تعدادی از جوانانی که در مسابقات جهانی شرکت کردند در لیگ هم حضور دارند. این اتفاق مثبتی است، کشتی‌گیران جوان در لیگ فرصت پیدا می‌کنند در کنار بزرگسالان و مقابل کشتی‌گیران خارجی محک بخورند. مهم این است که یک برنامه‌ریزی مستمر برای آنها وجود داشته باشد و اردوهای منظم و تمرینات هدفمند، این نفرات را به سطح پختگی لازم برای بزرگسالان برساند.

طلایی همچنین درباره از دست رفتن مدال ابوالفضل رحمانی در ثانیه‌های پایانی گفت: این موضوع یکی از مشکلاتی است که بارها در کشتی ایران دیده‌ایم و فقط مربوط به این مسابقات نیست. خود من هم در گذشته مدال المپیک را در ثانیه‌های پایانی از دست داده‌ام. برای حل چنین مشکلاتی باید روی ضعف‌های فنی و ذهنی کشتی‌گیران به شکل تخصصی کار شود تا آنها بتوانند مبارزه را تا آخرین لحظه مدیریت کنند.

وی تأکید کرد: نباید صرفاً به دلیل چهارمی، تیم جوانان را شکست‌خورده بدانیم. باید فنی‌تر نگاه کنیم و ببینیم کدام کشتی‌گیران ظرفیت رسیدن به سطح بزرگسالان و حتی المپیک را دارند و برای حفظ و رشد آنها چه برنامه‌ای داریم.