به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هنگام خرید بلیط قطار با در نظر گرفتن نوع کوپه می‌توانید راحتی بیشتری را تجربه کنید. اکنون شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که قطارهای کوپه‌ای چه فرقی با یکدیگر دارند؟ این قطارها شامل کوپه‌های چهار یا شش تخته هستند. بنابراین مسافران می‌توانند بسته به بودجه، تعداد مسافران، زمان تقریبی رسیدن به مقصد و... یک انتخاب هوشمندانه انجام دهند. در ادامه همراه ما باشید تا نکات مهم در انتخاب بهترین کوپه هنگام خرید بلیط قطار را بررسی کنیم.

چرا با قطارهای کوپه‌ای سفر کنیم؟

هنگام خرید بلیط قطار پیشنهاد می‌دهیم به‌جای انتخاب قطارهای سالنی (اتوبوسی)، یکی از قطارهای کوپه‌ای را انتخاب کنید. در این نوع قطارها با حفظ حریم خصوصی، فضای بیشتری برای خواب و استراحت دارید. در قطارهای کوپه‌ای برای هر واگن یک فضای نیمه‌خصوصی تعبیه شده است؛ فضایی که در قطارهای سالنی یا اتوبوسی دیده نمی‌شود. همچنین مسافر می‌تواند برای سفرهای گروهی به همراه خانواده یا دوستان، یک کوپه دربست رزرو کند.

در کوپه‌های قطار به تعداد مسافران تخت قرار دارد، برخلاف قطارهای سالنی که در آن‌ها فقط صندلی‌ها قرار گرفتند. قیمت بلیط قطارهای کوپه‌ای هم از قطارهای سالنی بیشتر است؛ اما در این نوع قطار علاوه‌بر امکانات بهتری مانند سیستم صوتی - تصویری، تهویه مطبوع و...، مسافران پذیرایی هم می‌شوند. شما می‌توانید با مراجعه به سایت‌های معتبری مانند علی بابا و مشاهده بلیط‌های قطار مسیر مورد نظرتان در تاریخ دلخواه، تمام اطلاعات مربوط به قطارها را بخوانید و با فیلتر نتایج، رزرو بلیط را راحت‌تر انجام دهید.

انواع کوپه در قطار

وقتی می‌گوییم قطار کوپه‌ای منظور همان واگن‌هایی هستند که به بخش‌های کوچکی به نام کوپه تقسیم می‌شوند. این کوپه‌ها از نظر ظرفیت پذیرش مسافر با یکدیگر فرق دارند. برای مثال بعضی کوپه‌ها چهار تخته و بعضی شش تخته هستند. در کوپه‌های چهار تخته، دو تخت پایین و دو تخت بالا قرار گرفتند. کوپه‌های چهار تخته اغلب در قطارهای لوکس یا رده بالا وجود دارند. در کوپه‌های شش تخته هم سه تخت در یک سمت و سه تخت در سمت دیگر کوپه قرار می‌گیرند. این قطارها با ارائه بلیط ارزان‌تر، انتخابی هوشمندانه برای سفرهای اقتصادی هستند.

نکات مهم در انتخاب بهترین کوپه هنگام خرید بلیط قطار

هنگام خرید بلیط قطار باید توجهی ویژه به انتخاب بهترین کوپه داشته باشید. برای مثال باید به موارد مهمی مانند فاصله مبدا تا مقصد، تعداد مسافران و... توجه کنید. مهم‌ترین نکات در انتخاب بهترین کوپه هنگام خرید بلیط قطار عبارتند از:

فضا و راحتی

یکی از مهم‌ترین عوامل برای آرامش بیشتر در سفرهای طولانی، توجه به فضای کوپه و راحتی آن است. معمولا کوپه‌های چهار نفره، تخت‌های بزرگ‌تر و فضای بیشتری برای نگهداری وسایل دارند؛ اما کوپه‌های شش نفره به‌دلیل ظرفیت بیشتر اغلب برای سفرهای ارزان و اقتصادی کوتاه پیشنهاد می‌شوند. با توجه به این نکته اگر خواب، استراحت و فضای شخصی برای کار یا مطالعه برایتان مهم است، صندلی خود را در یک کوپه چهار تخته رزرو کنید.

حریم خصوصی

آیا دوست دارید در سفرهای ریلی آرامش بیشتری داشته باشید؟ اگر بله پس یکی از کوپه‌های چهار تخته را رزرو کنید. با انتخاب این کوپه‌ها می‌توانید با حفظ حریم خصوصی، امنیت و راحتی بیشتری داشته باشید. همچنین اگر یک خانواده یا یک گروه دوستانه کم جمعیت هستید، این امکان برایتان وجود دارد که کوپه را به‌صورت دربست رزرو کنید.

تعداد مسافر

پیش از انتخاب کوپه، تعداد مسافران را بررسی کنید. برای سفرهای انفرادی و خانواده‌های کم جمعیت، کوچه چهار تخته انتخاب بهتری است؛ اما برای سفرهای دسته‌جمعی با خانواده پرجمعیت یا یک گروه دوستان بزرگ، رزرو کوپه شش تخته انتخاب هوشمندانه‌تری به حساب می‌آید. هر زمان تعداد مسافران با ظرفیت کوپه برابر بود، گزینه دربست را فعال کنید؛ زیرا به‌دلیل عدم حضور غریبه در کوپه، حریم خصوصی بیشتری در اختیار دارید، حتی اگر مجبور به انتخاب کوپه شش تخته شوید.

قیمت و بودجه

معمولا قیمت بلیط کوپه‌های شش تخته در مقایسه با کوپه‌های چهار تخته ارزان‌تر است. البته رزرو یک کوپه شش تخته در یک قطار لوکس می‌تواند هزینه بیشتری نسبت به یک کوپه چهار تخته در یک قطار عادی داشته باشد. رزرو دربست کوپه هم هزینه کلی سفر را افزایش می‌دهد؛ اما دیگر خبری از افراد غریبه در کوپه شما و همسفرانتان نیست.

موقعیت کوپه در قطار

یکی دیگر از نکات مهم برای رزرو کوپه، توجه به موقعیت آن است. در کوپه‌های نزدیک به سرویس بهداشتی سروصدای بیشتری به گوش می‌رسد. بنابراین این کوپه‌ها به افرادی که همراه کودک، بیمار یا یک فرد سالمند هستند، پیشنهاد نمی‌شوند. در کوپه‌های نزدیک به بوفه یا واگن غذاخوری هم دسترسی به رستوران راحت‌تر اما رفت‌وآمد بیشتر است. همچنین برای لذت بردن از مناظر اطراف، رزرو کوپه نزدیک به پنجره بهترین گزینه به حساب می‌آید.

امکانات جانبی

پیش از نهایی کردن خرید بلیط قطار پیشنهاد می‌دهیم فهرست امکانات کوپه شامل پریز برق، میز و چراغ مطالعه، تهویه مطبوع و... را ببینید. وجود پریز برق برای شارژ لوازم الکترونیکی و وجود چراغ مطالعه یا نور قابل تنظیم برای انجام کار یا مطالعه کتاب مهم است. همچنین در هر کوپه باید فضای کافی برای نگهداری وسایل وجود داشته باشد.

سخن پایانی

در این مقاله نکات مهم برای انتخاب بهترین کوپه در زمان خرید بلیط قطار را بررسی کردیم. اکنون پیشنهاد ما این است برای تجربه سفری راحت و بدون دغدغه، با قطارهای کوپه‌ای به سفر بروید. در صورت محدودیت در بودجه یا تمایل به رزرو کوپه دربستی برای سفر دسته جمعی، کوپه‌های شش تخته را پیشنهاد می‌دهیم؛ اما برای حفظ حریم خصوصی بهتر است کوپه‌های چهار تخته را انتخاب کنید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.