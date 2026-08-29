به گزارش خبرنگار مهر، عباس فتحی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تبیین نقش راهبردی داروسازان در زنجیره سلامت کشور اظهار کرد: داروخانهها به عنوان یکی از مهمترین حلقههای اتصال نظام سلامت با جامعه، نقشی تعیینکننده در دسترسی آحاد مردم به اقلام دارویی، ارتقای سطح سواد سلامت بیماران و ترویج فرهنگ مصرف منطقی دارو بر عهده دارند که این جایگاه در فرایندهای درمانی بسیار ارزشمند و غیرقابلانکار است.
وی با اشاره به رویکرد این اداره کل در زمینه پایداری جریان خدمترسانی به جامعه بیمهشدگان تصریح کرد: موضوع مطالبات داروخانهها از اولویتهای کاری این نهاد است و رایزنیهای مستمری از سوی مقامات ارشد سازمان بیمه سلامت برای تأمین اعتبارات و تسویه بهموقع بدهیهای مراکز طرف قرارداد در حال انجام است تا خللی در ارائه خدمات دارویی به مردم ایجاد نشود.
فعالیت ۲۰۰ داروخانه طرف قرارداد در سطح استان قم
مدیرکل بیمه سلامت استان قم با ارائه آماری از وضعیت شبکه دارویی استان بیان کرد: هماکنون تعداد ۲۰۰ داروخانه در سطح استان با بیمه سلامت همکاری تنگاتنگ دارند که از این شمار، ۱۹۰ داروخانه در مناطق شهری و ۱۰ مرکز در قالب کانکسهای دارویی روستایی، وظیفه توزیع دارو و خدمترسانی به بیمهشدگان در نقاط مختلف استان را بر دوش میکشند.
فتحی در ادامه به تعاملات سازنده میان نهادهای حوزه سلامت استان پرداخت و افزود: خوشبختانه با همافزایی مطلوب میان بیمه سلامت، معاونت غذا و دارو، انجمن داروسازان و جامعه دارویی استان، فرایندهای تأیید دارو و حمایتهای ویژه از بیماران خاص و صعبالعلاج با کیفیت و سرعت مناسبی در حال انجام است و این همکاریهای بینبخشی زمینه تسهیل امور بیماران را فراهم کرده است.
وی در خصوص جزئیات پرداختیهای این اداره کل به داروخانهها گفت: بر اساس آخرین اسناد مالی، مطالبات داروخانههای طرف قرارداد تا پایان اردیبهشتماه سال جاری تسویه شده است و در مجموعِ پرداختیهای سال جاری، مبلغ ۷۶۰ میلیارد ریال بابت اسناد و نسخههای الکترونیک به این مراکز تخصیص یافته است.
مدیرکل بیمه سلامت استان قم با تأکید بر اینکه اجرای نسخهنویسی الکترونیک، شفافیت و دقت در خدمات سلامت را به میزان چشمگیری افزایش داده است، یادآور شد: در راستای تحقق سیاستهای ابلاغی سازمان در خصوص تکریم اربابرجوع و بیمهشدگان، شورای اداری این اداره کل مصوباتی را برای تقویت میز خدمت اجرایی کرده است که بر اساس آن تعداد کارشناسان تأیید دارو افزایش یافته تا مراجعین با کمترین زمان انتظار، خدمات خود را دریافت کنند.
فتحی با اشاره به برنامهریزی برای پاسخگویی در روزهای تعطیل خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از سرگردانی بیماران و داروخانهها، کارشناسان این حوزه در تمامی ایام تعطیل و روزهای پنجشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر فعال هستند و با شماره همراه ۰۹۳۹۵۲۰۶۷۰۴ آماده پاسخگویی به داروخانههای طرف قرارداد و بیمهشدگان عزیز در اقصی نقاط استان میباشند.
وی در پایان تأکید کرد: بیمه سلامت استان قم عزم راسخ دارد تا با پیگیری مستمر مطالبات و تقویت تعاملات، شرایطی را فراهم آورد که بیمهشدگان استان، خدمات دارویی مورد نیاز خود را با سهولت، اطمینان و کرامت کامل دریافت نمایند.
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