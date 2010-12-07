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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۰

پانداهایی که پاندا نیستند ؛

تصاویر دانشمندانی که پاندا شدند/ تغییر هویت برای نجات پانداهای چینی

تصاویر دانشمندانی که پاندا شدند/ تغییر هویت برای نجات پانداهای چینی

خبرگزاری مهر - گروه فناوریهای نوین: دانشمندان چینی برای کمک به حفظ پانداهای این کشور با به تن کردن لباسی به شکل بدن پاندا، نقش این خرسهای زیبا و در خطر انقراض را بازی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تصاویر جدید نشان می دهند دانشمندان در ایالت سیچوان چین با به تن کردن لباسی خود را به شکل یک خرس بزرگ پاندا درآورده و به معاینه یک توله پاندای 4 ماهه که با هدف بازگردانده شدن به طبیعت تحت حفاظت و آموزش آنها قرار گرفته، می پردازند.

هدف از به تن کردن لباس پاندایی این است که تاثیر انسانها بر روی حیواناتی که در معرض انقراض قرار دارند به حداقل برسد. لباس پاندایی به توله پاندا این حس را القا می کند که زیستگاهش از حضور هر انسانی خالی است و این جدیدترین برنامه ای است که چینی ها برای کمک به بقای این خرس در معرض انقراض آغاز کرده اند. گفته می شود در حال حاضر تنها سه هزار پاندا در سرتاسر جهان در حال زندگی هستند.

بر اساس گزارش دیسکاوری، دانشمندان قصد دارند روزی این توله پاندای چهار ماهه را در راستای طرح جدید تلاش برای حفظ بقای پانداهای چین، در میان طبیعت رها کنند. در ادامه تصاویری که از دانشمند پاندا نما و توله پاندای چهار ماهه منتشر شده است را مشاهده می کنید:

محققان پاندا نما حرارت بدن توله پاندای چهار ماهه را در مرکز تحقیقات "هتائوپینگ" کنترل می کنند

این توله پاندا اولین پاندا در این مرکز است که به هدف بازگردانده شدن به طبیعت آموزش می بیند

محققان با پوشیدن این لباس خود را به شکل یک پاندا در می آورند تا توله خرس
از عدم حضور انسانها در زیستگاهش مطمئن شود

وقتی توله خرس نمی تواند محقق را ببیند، هویت اصلی محقق چینی فاش می شود

کد مطلب 1205763

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