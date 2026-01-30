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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۳۳

تکریم خانواده شهدای مدافع امنیت در استان ایلام 

تکریم خانواده شهدای مدافع امنیت در استان ایلام 

ایلام - مسئولان ملی و استانی بنیاد شهید و امور ایثارگران از خانواده شهدای مدافع امنیت در استان ایلام تکریم و تجلیل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قاسمی، مدیر کل دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت ظهر روز جمعه در راستای اجرای دستورالعمل‌های ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر تکریم و دلجویی از خانواده‌های جانباختگان حوادث اخیر، سفری به شهرهای ایلام، ایوان و ملکشاهی داشت.

در این سفر با همراهی محمد رحیمی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام و جمعی از مسئولان انتظامی و محلی، با خانواده‌های معزز شهدای مدافع امنیت، شهید احسان آقاجانی، شهید نوروز شریعتی، شهید مهدی رحیمی و شهید لطیف کریمی دیدار و گفتگو کردند.

قاسمی در این دیدار ضمن ابلاغ سلام معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، بر عظمت مقام شهدا تأکید کرد و اظهار داشت: این شهدا با تقدیم جان خود، امنیت و آرامش امروز منطقه را تضمین کردند و ملت قدرشناس ایران هرگز ایثارگری آنان را فراموش نخواهد کرد. دیدار با شما خانواده‌های صبور، افتخاری برای ما مسئولین است تا مرهمی هرچند کوچک بر دل‌های داغدار شما باشیم.

کد مطلب 6735307

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