تکریم خانواده شهدای مدافع امنیت در استان ایلام 

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قاسمی، مدیر کل دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت ظهر روز جمعه در راستای اجرای دستورالعملهای ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر تکریم و دلجویی از خانوادههای جانباختگان حوادث اخیر، سفری به شهرهای ایلام، ایوان و ملکشاهی داشت.
در این سفر با همراهی محمد رحیمی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام و جمعی از مسئولان انتظامی و محلی، با خانوادههای معزز شهدای مدافع امنیت، شهید احسان آقاجانی، شهید نوروز شریعتی، شهید مهدی رحیمی و شهید لطیف کریمی دیدار و گفتگو کردند.
قاسمی در این دیدار ضمن ابلاغ سلام معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، بر عظمت مقام شهدا تأکید کرد و اظهار داشت: این شهدا با تقدیم جان خود، امنیت و آرامش امروز منطقه را تضمین کردند و ملت قدرشناس ایران هرگز ایثارگری آنان را فراموش نخواهد کرد. دیدار با شما خانوادههای صبور، افتخاری برای ما مسئولین است تا مرهمی هرچند کوچک بر دلهای داغدار شما باشیم.
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