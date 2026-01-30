  1. استانها
  2. یزد
۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

۴۳ نفر از عوامل اصلی فراخوان به اغتشاشات اخیر در یزد دستگیر شدند

۴۳ نفر از عوامل اصلی فراخوان به اغتشاشات اخیر در یزد دستگیر شدند

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری ۴۳ نفر عوامل اصلی اعلام و انتشار فراخوان‌های گسترده در فضای مجازی در اغتشاشات اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار داشت: ۴۳ نفر از عوامل اصلی فراخوان به اغتشاشات اخیر در یزد توسط پلیس فتا و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان یزد، دستگیر شدند.

وی گفت: پلیس با هرگونه فعالیت رسانه‌ای سازمان‌یافته در راستای تشویش اذهان عمومی و از بین بردن احساس امنیت مردم برخورد قانونی و قطعی خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان یزد با بیان اینکه این افراد تحت رصد اطلاعاتی پلیس قرار داشتند، گفت: هرگونه تلاش برای برهم‌زدن نظم عمومی در فضای مجازی با برخورد قاطع پلیس مواجه می‌شود.

وی به سایر افراد هشدار داد: هیچ‌کس تصور نکند می‌تواند از پشت صفحه تلفن همراه و با استفاده از فضای مجازی امنیت جامعه را تهدید کند. پلیس با هرگونه اقدام غیرقانونی بدون اغماض برخورد می‌کند.

کد مطلب 6735301

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها