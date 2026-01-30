۴۳ نفر از عوامل اصلی فراخوان به اغتشاشات اخیر در یزد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار داشت: ۴۳ نفر از عوامل اصلی فراخوان به اغتشاشات اخیر در یزد توسط پلیس فتا و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان یزد، دستگیر شدند.

وی گفت: پلیس با هرگونه فعالیت رسانه‌ای سازمان‌یافته در راستای تشویش اذهان عمومی و از بین بردن احساس امنیت مردم برخورد قانونی و قطعی خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان یزد با بیان اینکه این افراد تحت رصد اطلاعاتی پلیس قرار داشتند، گفت: هرگونه تلاش برای برهم‌زدن نظم عمومی در فضای مجازی با برخورد قاطع پلیس مواجه می‌شود.

وی به سایر افراد هشدار داد: هیچ‌کس تصور نکند می‌تواند از پشت صفحه تلفن همراه و با استفاده از فضای مجازی امنیت جامعه را تهدید کند. پلیس با هرگونه اقدام غیرقانونی بدون اغماض برخورد می‌کند.