به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، آتش سوزی جنگل ابر از شامگاه دوشنبه آغاز شده است که یگانهای مختلف از دستگاه های اجرایی برای اطفای حریق در منطقه حاضر شدند.

معاون اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان با اشاره به اینکه گزارش میزان وسعت آتش سوزی در دست بررسی است، گفت: یگان های مختلفی از منابع طبیعی، هلال احمر، بسیج، ارتش و محیط زیست و جهاد کشاورزی برای اطفای حریق در منطقه هستند.

محمد رضا عشقی با بیان اینکه استاندار سمنان و معاون عمرانی استانداری سمنان نیز در منطقه حضور دارند، گفت: فرماندار شاهرود، مسئولان منابع طبیعی استان و اعضای شورای ستاد حوادث غیرمترقبه استان در منطقه حضور دارند.

به گفته وی، علت حادثه دردست بررسی است و میزان خسارتهای وارده به منطقه نیز توسط کارشناسان در دست بررسی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان میزان وسعت حریق در این منطقه و علت حادثه را نیازمند بررسی بیشتر دانست.

سید حسن میرعماد افزود: به محض بررسی و جمع آوری اطلاعات بیشتر، ابعاد این حادثه به اطلاع مردم رسانده می شود.

جنگل ابر در شمال شهرستان شاهرود قدیمی‌ترین و زیباترین جنگلهای ایران است که با گونه‌های گیاهی و جانوری نادر، یکی از منحصر به فردترین زیست ‌بوم‌های ایران محسوب می‌شود.

این جنگل در حدود ۵۰ کیلومتری شمال شرق شهر شاهرود در استان سمنان و در مسیر جاده شاهرود به آزاد شهرو در استان گلستان در کنار روستای ابر شاهرود قرار دارد.

به دلیل این که در اغلب مواقع فضای این جنگل را اقیانوسی از ابر فراگرفته به این نام مشهور است.

در این جنگل ابرها آنقدر به درخت‌ها نزدیکند که به ‌نظر می‌رسد جنگل بر روی ابرها سوار است و می‌توان در میان ابرها گشت و گذار کرد و به باور بسیاری از گردشگران یکی از زیباترین چشم‌اندازهای طبیعت ایران محسوب می‌شود.